Tinta Pública: La violencia tiene propaganda gratuita y permanente

Nuestro país se ha visto azotado e incluso rebasado en momentos por temas de violencia, si bien la guerra entre grupos delictivos es un detonante importante y de alarma, la violencia como tal cuenta con una campaña internacional auspiciada, por donde lo queramos ver.

Los medios de comunicación informan violencia, crecemos con súper héroes que utilizan armas y resuelven sus conflictos a golpes, un regalo común en nuestra niñez si eres varón es una pistola, ametralladora o algún tipo de arma, las plataformas digitales dónde consumimos contenido televisivo nos muestran a las personas violentas como héroes o personas de éxito.

Los países informan con orgullo sus novedosos armamentos para defenderse en caso de guerra, y olvidamos que un arma está hecha y destinada para lastimar, matar o causar temor, disfrazado de respeto, esta reiteración a lo largo de nuestra vida y nuestros días claro nos hace naturalizar la violencia y el uso de artículos para hacer daño.

Nos desenvolvemos en un ambiente hostil y en el cual ser violento te da la posibilidad de “ser respetado o exitoso” y así pasamos de generación en generación el tema de la violencia no requiere de recursos para promocionarse pues todos los días el cine, las series, las caricaturas y los contenidos nos atiborran de la temática. Claro que para un adolescente o joven siempre será más atractivo portar un arma que un libro y no ser respetado por sus conocimientos sino por el temor que puede causar.

Este tema lo tomé después de tomar un taller como parte de mis actividades cotidianas. El taller llevaba por nombre “Educación para la paz, creando práctica de paz” impartido de manera magistral por la Doctora en Estudios Internacionales de Paz, Desarrollo y Conflicto, Gloria María López Abarca, parte de este taller abordó la temática que sin duda me hizo repensar, recapitular que efectivamente crecemos en ambiente e competencia naturalizando lo que no puede ser natural y hasta justificándolo, posterior a esto decidí ser más cuidadoso con los contenidos que permito que consuman mis sobrios, la manera en la que me dirijo a ellos y los obsequios que les otorgo intentando no promover la violencia o implantándoselas en el cerebro difícil, porqué pasan mucho tiempo si mí, pero al menos soy consciente. Ya sé que no quiero ser un promotor más de la violencia ya que, la realidad es que no me necesita. Agradezco la amabilidad de su tiempo y nos leemos en nuestro siguiente encuentro en Tinta Pública.