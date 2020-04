Columna: Tinta Publica: La suerte no existe

Estimada audiencia, no me lo tome a mal no se alarme, soy un firme creyente de que: “la suerte no existe y por eso me atrevo afirmarlo, nunca he escuchado a un gran personaje o CEO de gran exitoso iniciar su historia con: fíjense que tuve suerte” y tampoco lo va a escuchar pronto, porqué el éxito o la escalada profesional no funciona de esa manera.

De hecho la suerte en sí, nadie ha probado que sea al físico o parte de nuestra personalidad, no te ves al espejo y dices: “soy una persona con suerte” ¿verdad que eso no pasa? Y justo no pasa por qué no funciona así.

En el mejor de los casos tal vez eres una persona afortunada por situaciones diversas pero nada es por obra de magia, la suerte como tal no viene en un huevo sorpresa.

Desde mi muy personal punto de vista, está en todo caso se construye y lleva varios ingredientes repito según mi perspectiva, no conozco la suerte, ni la he tenido en frente; por lo tanto podría asegurarle que puedes construirte una vida extraordinaria o fuera de serie eso sí se puede, a base de esfuerzos, sacrificio, compromiso y fe en algo, en lo que quieras, en ti, en Dios como lo concibas.

Muchos casos los puedes ver reflejados, sobretodo en deportistas, escúchalos hablar y nadie te habla e suerte por qué no la conocen, conocen el esfuerzo, dar el extra, prepararse, estudiar su arte, puedes decir me oye Fer pero... ¿Y el quien se saca la lotería o heredó una fortuna? aun así hizo algo para conseguirlo, sino directamente su familia.

Muchas veces hablamos de las personas, sin conocer o preguntarnos ¿qué fue lo que hizo para lograr esto o aquello? En cambio asociamos su éxito a la suerte, pero eso no existe, ten una charla con esa persona, y te hablará de sacrificios, hábitos que una persona ordinaria no está dispuesta a realizar, esfuerzos extra en su educación o entrenamiento.

Nada viene por arte de magia, aunque por comodidad queramos creer que sí, hace poco comenzó a girar en redes sociales la enseñanza milenaria de: “la vaca no da leche” y es real para que un vaso de leche este en mesa para el desayuno lo menos esencial fue la vaca, hay toda una serie de esfuerzos y cantidad de personas involucradas que pensarías que pagas muy poco por lo que realmente valdría si desglosaras cada esfuerzo.

Podemos considerarnos personas afortunadas, sí por las oportunidades que la vida nos puso, pero aun sean espectaculares sino tienes, la visión y paciencia para moldearlas a tu favor, no te serán útiles puedes jugar el Melate sí, pero antes vas a tener que ganarte esos $50,$100 que te cuesta el ticket, luego entonces como ves nada es por arte de magia o suerte.

Necesitamos aspectos diversos, pero la buena noticia es que todo está dentro de nosotros mismos, en muchos casos se duerme por décadas, pero una vez despierto ya no dejarás de construir te tu: “suerte” como leímos, aseguro y reitero “ la suerte no existe querida y amable persona lectora.

El extra es lo que hace extraordinarias a las personas ordinarias, le deseo un excelente día y nos leemos muy pronto aquí en #TintaPublica.