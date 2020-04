Tinta Publica: La crisis y su lado amable

Ojo, sé que millones de personas la estamos pasando muy mal y la emergencia del coronavirus, es sin duda una tragedia tremenda, la entiendo y reconozco como tal, el daño humano y económico hasta el momento no detiene sus cifras y eso creo que todas las personas lo tenemos claro.

También es cierto que estás últimas 5 semanas ha estado expuesta toda la sociedad a una cantidad de información que ciertamente está muy por encima que lo que naturalmente se vierte o recibimos en ese mismo periodo de tiempo, además de eso, le sumamos incertidumbre, temor, estrés, ansiedad y únicamente escuchamos más del tema, con datos muy diferentes, eso sin duda va agravando la crisis que para muchas personas además es económica y alimentaria.

Algunas personas no siempre están de acuerdo, con lo que escribe un servidor sobre todo en el aspecto político o global, lo cual me parece maravilloso, porque me ayuda a conocer diferentes puntos de vista y conocer es crecer, es avanzar.

No soy sociólogo o psicólogo, pero estoy seguro que las personas experimentamos vivencias y sentimientos muy similares y por eso me atrevo a decir, que las crisis tienen un lado amable, lo noto en mi propia casa, en esta convivencia atípica que hoy nos convoca a dar ese extra mental, espiritual, de templanza y paciencia.

Le compartiré algunos de los puntos favorables que he sacado de acuerdo a mi experiencia durante este periodo de aislamiento.

Sin duda lo que más puedo resaltar en esta crisis es esa solidaridad que renace al no ser indiferentes con lo que pasa con nuestros prójimos, regresar a compartir con amor y no por interés, preguntarnos como la estará pasando aquel familiar al que siempre te gana el tiempo y no le haces esa llamada que enriquecerá a los dos.

También eres capaz de no tener mucho pero soltar sin miedo lo poco que hay, porqué el mortal Covid-19 también nos ha unido, nos ha hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad y falta de empatía, pero con esto renació.

Leí decenas de historias positivas de personas que la situación actual los dejó sin el pan de cada día, pero ahí estaban sus vecinos para no dejarlos dormir con hambre, también otra historia muy enriquecedora de vecinos de un fraccionamiento que apoyaron a los recolectores de basura que continuaron exponiéndose durante la contingencia para mantener la ciudad limpia y no agravar la situación y así mucho más

Hay muchas cosas malas, sí hay, pero hace daño verlas y leerlas, si bien el coronavirus ha cobrado muchas vidas en lo físico y causado dolores profundos muchas personas se han ido en lo físico y otras renacieron en lo espiritual, en el amor universal, la crisis nos puso creativos haciendo uso de la tecnología, leyendo libros empolvados que postergábamos.

Algunas personas no sabíamos lo rico que nos quedaban los platillos y como disfrutábamos al prepararlo para compartir, recordamos también que existen productos de muy buena calidad en nuestra tierra y es muy sensato consumirlos porque hacemos girar la economía del estado.

Y no me van a decir que no lloraron al ver milagro en la celda 7 en NETFLIX.

Que ha sido el común denominador de la cuarentena, pero…

Es bonito llorar porqué estamos movidos emocionalmente por este trance temporal y ver o conocer historias positivas nos trasladan a ese estado de satisfacción y felicidad.

Estaba aburrido de leer tanta desgracia, con mucho gusto y sano corazón comparto este texto Agradezco su lectura Dios le bendiga a usted, a mí, a nuestras familias, a Yucatán y a México nos encontramos muy pronto aquí en esta #TintaPublica.