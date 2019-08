Tinta Pública: Inaceptables las agresiones o amenazas contra periodistas

Por desgracia, no es la primera vez que utilizo este espacio para difundir el repudio hacia las cobardes agresiones, amenazas y lamentables asesinatos hacia periodistas en el país. Hablemos de Yucatán, en lo local, en lo que va del 2019 hemos levantado la voz ante los abusos que sufrió nuestro amigo periodista Gerardo Durán, propietario del portal informativo Tu Espacio del Sureste, quien fue golpeado y privado de su libertad por órdenes expresas de un edil al que no le parecían las publicaciones del medio en dónde daban cuenta de las malas prácticas de su gobierno, Gerardo terminó buscando respaldo de la CODHEY entre otras autoridades pertinentes.

Hace algunos días, me encontraba realizando las actividades propias de mi empleo y en una transmisión en vivo, desde la cuenta de Facebook del portal informativo Mi Punto de Vista, su propietario y titular, el periodista Alejandro López Munguía daba cuenta de las amenazas por parte de unos “gamberros”, calificativo tal cual utilizó en la transmisión, que fueron contratados por un inconforme ante el derecho y ejercicio de la libertad de expresión del periodista, los contratataron para darle un “susto” a nuestro compañero Alejandro, pero no un susto normal, algo que no le permita ejercer sus labores por un tiempo, así no podría expresarse; la tarea: fracturarle ambas piernas, dejarlo postrado, si no a él, a alguien de su familia; así como lo lee, como sacado de novela de narcos y sicarios, aun así, ante la cobardía del intento de “maloso” Alejandro expresó ante sus cámaras y micrófonos que sabía quién era y le invitaba a que tengan un combate justo, persona a persona a pesar de las diferencias físicas entre ambos.

Alejandro, que se ha creado un prestigio y reputación dentro de los medios de comunicación mayormente en el ámbito local, agradeció de manera pública una llamada que recibió por parte del Gobernador Mauricio Vila Dosal, quien le ofreció respaldo y apoyo por tan lamentable situación, ante la oportunidad y amabilidad que brindó el titular del ejecutivo, el periodista le expresó el nombre o nombre de las personas que podrían ser autores de la amenaza, haciéndolos responsables por lo que le sucediera a él o a algún miembro de su familia.

A veces, en estos casos a los “brillantes” autores, se les olvida que son los medios de comunicación los que mantienen informada a la ciudadanía y que además es un sector productivo, de respaldo y hermandad de quienes lo ejercen, porque hoy fue nuestro amigo Alex, pero no sabemos cuándo, por expresarnos libremente como comunicadores nos van a fichar de incómodos y podemos estar en la misma situación a la vuelta de la esquina.

Por prudencia, yo le pedí autorización a mi amigo Alejandro de poder utilizar su caso para mi columna, porque me parece inaceptable, cobarde y hasta irresponsable no cerrar filas entre el gremio cuando un amigo periodista pasa por estos amargos tragos o situaciones.

¿Con qué confianza puedo ejercer mi derecho a libre expresión, temiendo que una figura pública se crea intocable por su posición económica o política?

NO SEÑOR, la esencia de un periodista es dar cuenta de lo que alguien NO quiere que se publique, la veracidad y voz de autoridad han sido ingredientes principales de Mi punto de Vista y de su titular Alejandro López Munguía.

Aplaudo la acción del ejecutivo estatal[JC1] de dar respaldo y garantizar el derecho a la libre expresión de las personas dedicadas al periodismo y comunicación.

Ojalá, que sea la última vez que utilizo este espacio para dar cuenta de acontecimientos tan desagradables, pero si no lo es, las veces que sea necesario estaremos dando respaldo a las personas que nos dedicamos a la industria de los medios de comunicación en Yucatán y México, estaremos muy atentos al desarrollo de esta lamentable situación. Agradezco su lectura y espero con ansia encontrarnos muy pronto aquí en #Tinta Publica.