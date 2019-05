Tinta Pública: “Fake news” peligrosa amenaza en la red (II)

Me interesó profundizar de este tema, poniendo un ejemplo desde lo local, para no irme a lo macro y notemos desde lo micro como se alimenta una “fake new”.

Parte de mis labores es mantenerme informado, en este ejercicio cotidiano me encontré en días pasados con una información que en el encabezado decía “Saidén se va”, palabras más, palabras menos, para todo yucateco es un privilegio gozar de la seguridad que tenemos a diferencia de otras entidades del país, por lo que podemos deducir que una “fakenew” siempre abordará temas de interés general de la región dónde se genere, acto seguido me dispuse a ver que medio afirmaba tal alarma, pude ver que era una página web de reciente creación con poca credibilidad y actividad cotidiana; leí el cuerpo de la nota eso y durante el desarrollo de la información, en ninguna oportunidad mencionaron a una institución oficial o personaje de cargo gubernamental que diera esta información, luego entonces no hay fuente citada y menos oficial. Vean cómo se va construyendo esta falsedad, claro que si me quedo con el encabezado, pues doy pantallazo y compartiré en mis grupos de familiares y de amigos, que el comandante dejará el cargo, eso generará opiniones encontradas, la figura de este personaje es un ícono en la sociedad yucateca pues, a su buen desempeño se atribuye que gocemos de un buen nivel de seguridad, de ahí seguro pasaremos ahora a nuestra versión, porqué se va? ¿Qué pasará? Y podemos ver que de la información vertida por un fulano ya tenemos muchas opiniones, en dónde lo último que tenemos es una verdad cercana a algo oficial o real.

Durante la tarde de ese mismo día pude observar como otros medios, ninguno de reputación o credibilidad comprobada fue viralizando esa información y hasta el día siguiente medios serios desmintieron la noticia y todo regresa a la calma, Este pequeño texto es solo una muestra de lo peligrosas y rápidas que penetran en la red las “fake News” yo recomendaría amable lector que los pasos para decidir compartir información sean siempre los siguientes: que medio de comunicación lo difunde? ¿Confía usted en ese medio? ¿De qué institución o que personaje de la vida pública oficial emitió dicha información, además de verla en un solo medio está en otros portales informativos? ¿Se encuentra de manera pública en las salas de prensa oficiales de las autoridades? Si a estas preguntas usted responde no, es muy probable que este usted enfrente de una “fake new” o información falsa, este fue sólo un ejemplo últimamente leí que si el cocodrilo, que si 45 heridos, no se deje llevar no todo lo que está en la red es real, no seamos parte de la desinformación leamos lo que compartimos. Le deseo una excelente semana y nos encontramos en la siguiente #TintaPublica.