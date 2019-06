Tinta Pública: Emprender, la clave para crecer

Retomamos el tema del emprendimiento. En la columna anterior les platicaba sobre el reto de emprender, de hacer a un lado el miedo, los temores y lanzarse a la aventura de iniciarse en el mundo de los negocios

Así como inició Facebook, Google, Yahoo Mattel, entre muchos otros monstruos, son muy pocos los que inician en grande, que bueno que se pueda hacer así, emprender es arriesgarse, y no temer al crecimiento, lo interesante de emprender es llevar una idea un pensamiento a cabo y compartirlo con el mundo.

En el camino se sufre, sí, es evidente por tanta tramitología, creación de imagen, inversión inicial entre otras cosas, pero créanme que lograr compartir esa idea es gratificante.

Sentarte en esa silla de plástico, cansado enfrente de tu pantalla parpadeante asentada en ese mueble antiguo, sobarte la frente con el pensamento, de “ya comenzamos, tiene que caminar” es una sensación que no sólo le deseo, sino que todos merecemos sentir, y qué por miedo no alcanzamos, no sé qué hagas, no sé que vendes u ofreces, pero si haz emprendido seguro sabes de lo que hablo y sería muy egoísta no compartirlo.

Últimamente he convivido con personas maravillosas que ya están llevando a cabo sus ideas y es de ahí dónde me inspiré para este texto, menciono a algunos como agradecimiento de lo que voy aprendiendo de ellos.

Iván Magaña (talleres y cursos), Elsy Baeza (psicología) mi hermano y socio Roberto Coronado (capacitación y áreas mediáticas Ana Gaby Ceballos (bienestar integral) Lili Peragui (modelaje y belleza) Gaspar Alemañy (derecho) José Luis Alemañy (logística y almacenamiento), Pedro Espadas (salud), Enrique Valencia y Emanuel Contreras (Servicios Generales), Kimberly Martínez