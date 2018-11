Tinta Pública: El cree Yucatán, un aliado de la ciudadanía

En enero de 2017 debido a una crisis hipertensiva como he rememorado en textos anteriores, sufrí un evento cerebro vascular hemorrágico, mejor conocido como: derrame cerebral. Al ocurrirme en mi domicilio, tuve la fortuna de ser auxiliado de manera muy oportuna por mi familia, mi madre, padre y hermanos, las primeras horas de un suceso de esa índole son, desconcertantes, angustiantes y de un desgaste emocional profundo, pues el peligro de muerte es latente al menos hasta que logren intervenirte quirúrgicamente.

En mi caso la cirugía fue todo un éxito, mantenerme con vida se había logrado gracias a un trabajo profesional e impecable del DR. Eduardo Cabañas, posterior a las horas muy de inmensa gravedad, viene un recuento de daños y de reconocimiento del daño cerebral causado y de las llamadas secuelas.

La primera fue la pérdida de tono muscular, que sugiere un daño a nivel motriz , que en efecto se confirmó con el paso de los días subsecuentes, dejé de caminar, poder sentarme, y mover toda extremidad del lado izquierdo de mi cuerpo, pongo este contexto para comprender las siguientes líneas del texto.

Mi familia evidentemente conmocionada comienza a buscar, respuestas y tratar de entender como sería mi vida e incluso la de ellos después de un daño cerebral de esta magnitud, los médicos especialistas dan un panorama muy obvio para ellos, el afectado es muy joven, con terapia física se recupera, es un proceso tardado, pero seguro.

La desinflamación cerebral, lleva un tiempo aproximado de 6 meses, el paciente irá recuperando recuerdos, facultades y gobernabilidad muscular, con el paso de los meses, al ser intervenido quirúrgicamente, era necesario esperar un tiempo de protocolo para dar inicio a la recuperación, en ese tiempo mi familia se dio a la tarea de buscar especialistas que pudieran ayudarme o aligerar el proceso.

La vida continua y yo tenía compromisos naturales a las actividades que realizaba en mi vida antes del incidente, compromisos laborales, sociales, económicos y lo normal de una persona adulta o de mi edad, de esta manera mi hermano Roberto contacta a un amigo médico del deporte doctor Alberto Alcocer quien posterior a una valoración en mi domicilio, me da la excelente noticia de que por las secuelas que tuve podía ser candidato y ser paciente del CREE Yucatán, institución perteneciente al DIF estatal.

Ahí mi primer contacto, fue con el doctor Baqueiro, profesional de gran carisma y calidad humana, después de aquella valoración me atendió la doctora Lidieth Dennis a quien le agradezco su paciencia y maravillosa orientación, desde los primeros meses del proceso de rehabilitación física, que hoy ya es de gran avance, es ‘así entonces que me hago paciente de dicha institución e inicio las terapias de rehabilitación en el área de gimnasio, de pruebas y terapia ocupacional, por mi parte y siguiendo los consejos de los especialistas, a su vez inicié con terapias privadas en mi domicilio, alternando los días que no tenía en el CREE tenía en la casa, de esa manera no perdería ritmo y constancia.

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) por sus siglas es un espacio multidisciplinario que atiende a diferentes sectores de la población con muy diferentes problemáticas, en mi caso fue física, sin embargo he sido testigo del avance en niños, jóvenes y Adultos y adultos mayores que acuden por diversos tipos de discapacidad ya sea de nacimiento o adquirida por algún evento a lo largo de sus vidas.

Las instalaciones, el personal altamente capacitado, el bajo costo y los medicamentos casi prácticamente gratuitos hacen de esta institución un gran aliado para la población que sufre alguna problemática de las que son atendidas por profesionales. Ahí, resulta importante que las autoridades pertinentes consideren la continuidad de esta institución como hasta el día de hoy ya que es de gran ayuda para la sociedad yucateca.

Aprovecho estás líneas para dar agradecimiento a diferentes profesionales que con profesionalismo y amor a su vocación me han dado una atención paciente y de gran calidad gracias de nuevo doctor Alberto Alcocer, gracias a las doctoras Lidieth Dennis, Marcela Toribio, Guadalupe Noh, Ingrid Olais, María Eugenia(Maru), Geo, hay muchas otras terapeutas que me han atendido.