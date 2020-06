Tinta Pública: Dile fuchi a la confrontación

Hace 16 años que me dedico a la comunicación información y relaciones públicas; leo, analizo y permito nuevas ideas que incluso moldean mi perspectiva, de hecho, tengo la facilidad de poder darte la razón sin estar de acuerdo, porqué entiendo que tenemos perspectivas diferentes.

El punto no es ese y para no desviarme no hay que ser el gran historiador, periodista o politólogo (a quienes respeto sobremanera) pero no hay que ser uno para dar lectura a la política pública de la actual administración federal, que día con día impulsa y práctica la división, la confrontación entre la sociedad. Nombro muy poco al titular porqué lo que no se nombra: no existe”.

Todos los días un “representante del Pueblo bueno y sabio” sale a denostar a periodistas, políticos, intelectuales y todo quien no le aplauda, la fracasada transformación que encabeza.

Sabe que un porcentaje considerable de la población está con él, sin necesidad de trabajar bien, también lo he comentado en mis textos, el personaje es una de las más importantes muestras del manejo de la imagen pública para posicionarse como un redentor, de los pobres, de los grupos vulnerables, de los sectores olvidados y sin voz, lo cual es una manera de buscar la identidad de su rol como mandatario, lo cual es bueno y hasta sano, aquella esperanza de sus primeros días, hoy ya no existe, pero no es culpa del BOA o de los neoliberales, ni de quien almuerza caviar en lugar de frijol, el fracaso es total responsabilidad de él y de sus asesores, miembros del gabinete han saltado del barco porqué también fueron engañados y decidieron dejar de ser parte de esta etapa gris y muerta de un nuestro país.

Lo que según le cayó como:” anillo al dedo” ha dejado dolor y muerte, no es culpa de él ni de ningún mandatario la pandemia sin duda es un perjuicio parejo, ¿Qué sí es su culpa? La tardía respuesta ante el COVID-19 considerarla inexistente. Invitar al pueblo a la irresponsabilidad, dejar sin apoyo a miles de empresas que a través del empleo son el sustento de millones de familias.

Eso si es culpa del líder de la 4T.

Salir a decir que no tengas lujos, no te alimentes con: “comida fifí”, se le olvidaron las facturas filtradas con costosísimas piezas de embutidos para sus desayunos en palacio Nacional.

Hermanas y hermanos de patria, la confrontación entre la sociedad les beneficia a ellos, no permitamos que eso les de más fuerza, nuestra unidad, sin insultos ni agresiones los debilita y eso les asusta, porqué cada vez son más las personas en desacuerdo y se les está saliendo de las manos.

Tenemos todo el derecho de protestar y no aplaudir las cosas que nos parecen mal hechas desde presidencia, somos como población: los jefes” y eso nos faculta a llamarles la atención cuando évemos que el país está en pausa, con crisis y generando más violencia y pobreza, no caigamos en el juego de las mentes maquiavélicas siempre nos han jodido y sabemos que en unidad se puede hace la diferencia.

No queremos confrontación ni guerra ideológica Colorados, celestes, amárelas, verdes, todos han demostrado ser antipatrióticos, esta nueva especie que promueven la 4T, han demostrado ser la evolución de la corrupción e ineptitud.

En este espacio le digo: “fuchi y guácala” a la confrontación impulsada y practicada por a 4T.

Respeto si apoya o no mi ideología o pensamiento, incluso en cualquiera de los dos casos le aplaudo, porqué hoy eso necesita México, diálogo, debate digno, no mentarnos la madre por un personaje que no cumple y se burla cada mañana del quien lo llevó al poder “el pueblo sabio y bueno”.