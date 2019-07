Tinta Pública: Cuando un buen marinero abandona el barco

Tinta Pública: Cuando un buen marinero abandona el barc

Resultaba casi imposible no escribir acerca del tema; la renuncia de Carlos Urzúa es el hecho más grave que ha sacudido a la 4 T, no es sólo forma sino el fondo.

El personaje es un funcionario honorable, aprobado a cabalidad por los líderes del sector económico, empresarial e industrial del país.

Vámonos a la forma, renuncia de manera repentina y deja claro los puntos de un hombre que conoce la función de la Hacienda Pública. Denuncia discrepancias durante su gestión, deja entre dientes, la cerrazón y falta de oído de quien hasta hoy fue su jefe, denuncia imposición de funcionarios incompetentes; acto que según la 4T era exclusivo de neoliberales y mafias del poder.

Se le fue un hombre de toda su confianza, un amigo, un funcionario que era un acierto y en el que descansaba la tranquilidad de los sectores productivos. No hay que ser politólogo o ex gobernante para entender qué pasó; el conocimiento de Urzúa le permite ver que la situación no es como las cifras optimistas que nos ponen en primeras planas; se tambalea la confianza que inversionistas extranjeros podían tener en México.

Leí en columnas independientes que se iba un cobarde; yo les pregunto: ¿cobarde? Veo a un hombre íntegro, honesto y capaz, tomando una decisión inteligente y de vida, rescatando su reputación.

Los buenos marineros saben cuándo se avecina el mar bravo y regresan a piso firme; fue una decisión honesta y de alerta en general; ya los líderes del sector productivo están alzando la voz de manra muy respetuosa y con agradecimiento por el servicio a México. ¿Notaron la cara de Arturo Herrera? Pocas veces había visto que nombren a un titular de una de las secretarías más importantes del país y ¿lo toma con tal apatía?

Hermanos Mexicanos, un buen patriota dio hoy un aviso contundente y muy honesto; soy enemigo de la polarización y el encono, pero el aviso está dado, es momento de ser más exigentes con “las otras cifras” conocerlas, saber de dónde y de quién provienen, y porqué la realidad arroja otros datos muy diferentes.

Hay que darse cuenta cuando un buen marinero abandona el barco.

Siempre será mi deseo y motivación el desarrollo próspero de mi país, ansío volvernos a encontrar muy pronto para juntos derramar la #TintaPublica.