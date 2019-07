Tinta Pública: “Con la seguridad no se juega”. En Yucatán: estaremos blindados

En recientes fechas hemos escuchado o leído por todos los medios posibles, acerca del programa “Yucatán Seguro”, estrategia de seguridad que sería un parte aguas en la administración del actual titular del ejecutivo estatal; ya que, su principal objetivo es reforzar, redoblar esfuerzos y hasta blindar Yucatán contra la delincuencia para continuar gozando de la impecable calidad de vida, que en ese sentido puede presumir nuestro Estado.

Sin embargo, esta iniciativa que sin duda representa beneficios y está un paso adelante de los malhechores, también viene acompañada de la contratación de un empréstito (crédito bancario) con un tope presupuestal de hasta por $2,620MDP; mismos que servirían para reequipar con alta tecnología y equipos modernos y adecuados a los activos locales para un mejor y eficaz desempeño en el desarrollo de sus labores diarias; cielo mar y tierra estará vigilado.

Voces diversas han dado su punto de vista, desde intelectuales hasta ex funcionarios de cargos intermedios. No es para menos, el tema da para mucho, desde hace varios años es difícil que una persona de Yucatán desapruebe o tenga comentarios negativos ante el trabajo del Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, personaje que a últimas fechas lo compararan con un súper héroe y sí, en Yucatán se ha ganado el cariño, respeto y reconocimiento de la ciudadanía, también se ha llevado menciones por parte del actual Presidente de la República y la gran mayoría de la población yucateca vio con buenos ojos y como un acierto su ratificación para el periodo 2018-2024.

La relevancia del tema llegó también al Congreso del Estado, en dónde la actual legislatura tendría que aprobar en pleno la autorización de este empréstito y así, dar paso al inicio de la estrategia. Gracias a la tecnología, pude seguir desde mi computadora la sesión del pleno, llamando particularmente mi atención la intervención del Diputado Luis Borjas, no sólo por ser un amigo, sino por la coherencia con que argumentó el voto positivo ante esta iniciativa: “con la seguridad no se juega” y por esta premisa hemos visto pasar diferentes estrategias todas en busca del fortalecimiento del ambiente de paz y tranquilidad que reina en Yucatán.

Por esta situación trascendental y que impactará en los años venideros en lo económico e institucional, se consideró necesaria la comparecencia de diferentes funcionarios pertenecientes al gabinete de la actual administración. Todas estas personas representantes de cabeza de sector en la administración pública y con quienes durante su respectivo debate imperó un ambiente de respeto, diálogo y se pudieron aclarar dudas y verter comentarios que en la legislatura consideraron de importancia.

Posterior a estas actividades, tuve una charla informal, no planeada con el Diputado Borjas, a quien le expresé que me había llamado mucho la atención su intervención e incluso le pedí la autorización de retomarla para este escrito y amablemente me lo permitió. En aquella conversación, le expresé porqué me parecía acertada la iniciativa y así fuimos coincidiendo en los aspectos positivos.

Resalto algunos de los que me parecieron los más importantes: la delincuencia es como un virus, un poco que se le permita entrar, consumirá de a poco el tejido social; si bien existe una representación de deuda, tomémoslo, como una inversión a largo plazo; mantener y reforzar los niveles de seguridad, dará tranquilidad y es un plus para las personas de negocios o inversionistas que ya pusieron los ojos en el Estado; nuestros niños y adolescentes, podrán continuar formándose en un ambiente que los motive a superarse; el turismo es una actividad que beneficia a todos y permaneciendo seguros, el atractivo de Yucatán aumentará o ¿alguno de nosotros desea irse de vacaciones dónde la familia o amigos corren peligro?.

Y así de idea en idea podríamos ver más y, más aspectos positivos: cámaras, drones lanchas y aviones, serán aliados cotidianos de nuestros días por consolidar a Yucatán como el Estado más seguro de la República por muchos años más, estoy seguro amable lector, que usted comulga conmigo y es lo que deseamos para nuestra tierra, aquí viven mis padres, hermanos, sobrinos y amigos, y deseamos todos un Yucatán en paz y tranquilo.

Cuando se trata de la seguridad de Yucatán, no hay colores ni ideologías que nos dividan, es pensar en el bien común y colectivo.

Es válido también si no está de acuerdo conmigo; como en cada encuentro, no pretendo plantar la idea de una verdad absoluta, es únicamente un punto de vista.

Ansío que muy pronto podamos encontrarnos de nuevo aquí en su #TintaPública.