Tinta Pública: Agradecer y ayudar, la clave para sanar

Todas las personas en algún punto de nuestro día, semana o mes, podemos realizar un acto de ayuda; no hablo de actos de caridad o asistencialismo, puedes ayudar con lo que sabes, por tu actitud, a través de un simple saludo a un viejo conocido, claro que, si se te presenta la oportunidad de brindar otro tipo de ayuda, que bueno que tengas esa posibilidad y disposición.

A veces, hay situaciones vivenciales que te hacen repensar tu actuar a lo largo de tu vida y éstas mismas, te hacen replantear cómo quieres continuarla. Como he comentado en otros momentos, mi padre es diácono permanente de la iglesia católica, vive su vida siempre anteponiendo su fe, lo cual le admiro; después de un problema de salud que atravesé y este me dejara una secuela motriz permanente, un día él se me acerco estando aún postrado en cama y fue muy claro: “hijo del cuerpo vas a sanar, el cuerpo siempre se recupera, pero si no sanas tu corazón, tu alma, mente y pensamiento, en realidad no vas a sanar”, en ese momento me encontraba muy aturdido y enojado por la situación en que estaba, no pude entender muy bien a qué se refería; sin embargo, no eché en saco roto sus palabras, le pedí que me ayudará , ya que para mí era muy importante sanar de manera integral, obvio te conoces, sabes cómo actúas, lo que sientes y piensas; en sus palabras había razón, te comportas y te expresas justo como estás por dentro. La ayuda inició recomendándome, reconciliarme con Dios, mi Dios, reposicionando mi fe como lo más importante de cada uno de mis días, lo tenía tan olvidado que me fue difícil empezar, a pesar de estar tan agradecido por la oportunidad de vivir, agradecía la ayuda celestial o espiritual que por mi fe sentía que recibía.

Dejé de enfocarme en lo que creía que había perdido y utilicé mis energías en agradecer y ponerle muchas ganas a mi rehabilitación física, por la situación de salud no asistí algunos meses a mi trabajo lo que me dio tiempo para ver videos y leer autores que por diversas razones habían tenido que pasar por algo similar, muchos de ellos, casos exitosos en cuanto a su recuperación física y espiritual.

Me daba cuenta haciendo análisis posteriores, que la constante en ellos como base de su recuperación era el pensamiento positivo, el agradecimiento y poder brindar ayuda en la medida de sus posibilidades, hubiese querido poder enfocarme al 100% en seguir leyendo estudiando y aprendiendo; sin embargo, por el tipo de secuela que adquirí era muy necesaria mi activación física, en casa decía cuántas veces me era posible y coherente decir gracias y en momentos de pensamiento libre recurría a la oración, por consejo de otras personas que por apreciarme me recomendaron hacerlo, como magia los ejercicios funcionaban, mi mente se limpió de pensamientos negativos, a las personas que me incomodaban las hice a un lado sutilmente de mi vida, sin pleitos ni agresiones, la paz era una prioridad, de igual forma, a través de este espacio masivo iba escribiendo temas que las personas me solicitaban en redes sociales y cuando lo veían publicado me agradecían por la ayuda, con amigos y familiares tuve pláticas profundas en dónde pedían ayuda y podía brindarla, mi cuerpo comenzaba a responder de manera favorable y me motivaba a practicar más el ejercicio de agradecer y brindar ayuda, dejé de trasladarme con autonomía alrededor de 7 meses, pude regresar a mi trabajo y mi actitud era la de una persona nueva, no me interesaban los chismes, las envidias y sin necesidad de entablar reuniones alejé con las personas negativas, que ya no se sentían a gusto con mi nueva versión, todo se estaba dando de maravilla.

Deja de enfocarte en lo que crees miseria y dale valor a lo más sencillo de la vida, un abrazo o saludo sincero, un consejo a un amigo, una enseñanza a un pequeño, con eso, constataba que ayudaba y me ayudaba; por fin sentía que estaba sanando, por eso con toda seguridad, hoy puedo decir lo que pareciera una locura: “lo que casi me quita la vida, que fue un derrame cerebral, fue realmente lo que me la devolvió”, mi bastón y yo somos testimonio vivo y de pie de que agradecer y ayudar sana, hoy me traslado más lento y tardo un poco más haciendo las cosas, pero no perdí nada, he ganado como no tienen idea, ayudar o agradecer en cuanto tengo oportunidad, de ser un ejercicio ya se me hizo un hábito que sigue rindiendo frutos, no me interesa lastimar a nadie, sólo quiero seguir sanando; por supuesto hay personas que no terminan de entender cómo puedes llegar a una versión completamente diferente de ti, pero las respeto porque no han tenido que pasar por algo que los obligue a renovarse, a creer en tu potencial a renovar tu fe, “la vida indistintamente te pondrá de rodillas, serás tú quien decida por cuanto tiempo” como les prometí compartiría temas más agradables luego de tanta violencia, sangre y armas. Agradezco su amable lectura y nos vemos en la siguiente TintaPublica.