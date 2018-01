Tiempos de carnicería

La Tinta por Pedro Zapata

Los tiempos electorales están aquí. En 2017 decíamos que estaban cerca pero ya lo estamos viviendo de cerca y con ello la carnicería que representa entre nuestros políticos.



De nueva cuanta está ardiando la web por guerras sucias, aparición de troles y los insultos se los seguidores de todos los que quieren llegar al poder imperial de México.

Alguna vez comenté en este espacio que no será lodo, sino mierda lo que van a aventarse los políticos en este año que se prevé ser como el más ardiente y su terminación aún no puede definirse.



En el caso de Quintana Roo ya algunos partidos no han firmado alianza como tal pero ya comenzaron a repartirse el estado como pastel. En el caso del PRD dice que le toca la presidencia municipal de Benito Juárez, que concentra la ciudad más importante de la entidad: Cancún.



Asimismo, dice que le corresponden otros tres municipios, uno a Movimiento Ciudadano (Puerto Morelos) y al PAN la capital Chetumal (Othón P. Blanco) y Playa del Carmen (Solidaridad) donde la presidenta municipal Cristina Torres Gómez, iría a la relección. A decir verdad, exista buena percepción sobre ella y su trabajo en dicha demarcación.



El aquí es que ya están pensado en la repartición y no han lanzado propuestas que es lo que la gente quiere. En el terreno federal, las cosas en Morena están duras porque gran parte de sus miembros no quieren que José Luis Pech llegue al Senado y mucho menos una ex borgista que ya fue ‘bendecida’ por Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto tiene una red de declaraciones y determinaciones que lo mantienen como el generador de la agenda peridística más allá de si son acertadas a o no.



Los tiempos de la carnicería llegaron y sólo esperemos que la pasión no se interponga a la razón porque ya hay mucha sangre regada en el país como para obtener más.

