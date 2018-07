¿Te quejas o trabajas?

¿Les ha pasado que de pronto su vida cambia en un abrir y cerrar ojos? Últimamente mi vida ha estado rodeada de cambios. Para ser sincera, siempre he sido fan de los cambios ya que considero que la rutina acaba con nosotros.

Lo que he pasado recientemente me hizo cuestionarme mis propósitos de vida y los de este año. Ya saben, al inicio de año todos hacemos un listado de las metas a lograr durante los próximos 12 meses.

En mi caso, a mitad de año, justo para mi cumpleaños, también me gusta hacer un balance de lo que realmente he cumplido, lo que está en proceso y lo que de plano dejé en el olvido para el año en turno.

Al pasar por tantos cambios y ver a la gente que me rodea llenarse de éxitos, me pregunté qué he logrado. Seré muy sincera con lo siguiente, esta semana estuve muy enferma y tirada en mi cama durante 3 días, pero entre pastillas y malestares tuve algún tiempo para reflexionar.

Me cuestioné todo. Mis metas, mis planes y mis sueños. Todo aquello que me ha motivado a lo largo de los años, eso que me llevó al lugar en el que ahora estoy y el lugar al que quiero y espero llegar.

Estando enferma, mi percepción no era la mejor ya que mis malestares nublaban mi objetividad, con cosas que simplemente estaban en mi cabeza. Básicamente caí en el pesimismo de aquellos que se quejan mucho y trabajan poco.

Ahí me encontraba, creyendo que nunca lograría mis metas y que sería mejor bajarlas de nivel para que fuera más fácil llegar a mis objetivos. Frustrada, mejor me dispuse a tomar mi celular y navegar por las redes sociales.

En eso, llegué a una publicación de una amiga en Facebook y relataba que por fin había logrado conseguir el trabajo que tanto quería y por el que tuvo que dejar su lugar de nacimiento y a sus seres queridos, toda su vida.

Rápidamente recordé un día en el que me encontraba en uno de mis primeros trabajos, hace unos añitos, mientras espera a que me llamaran, me tocó escuchar a dos personas que criticaron de arriba abajo a la persona que les comento.

Para empezar, el mundo es un pañuelo y uno nunca sabe quién está escuchando. Pues estas personas no tenían más que malas deseos hacia la amiga, mencionando que nunca lograría lo que se propone.

Hoy, esa persona ya comparte fotos de ese primer trabajo y no saben el gusto que me da. Me inspiran tanto esas personas que luchas día a día por salir adelante y no dejan que nada ni nadie los detenga.

Entonces me di cuenta que en esta vida, hay varios tipos de personas: los que sólo se quejan por ser exitosos y los que trabajan constantemente por salir de su zona de confort, sin dejar que los demás los limiten.

Pd. ¿Tú cuál quieres ser?





