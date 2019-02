TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL: ¿Realmente qué es el éxito?

Todo lo que escribo es y ha sido de acuerdo a lo que yo pienso y siento, ya que nadie tenemos la verdad absoluta. En el transcurso de mi vida he leído infinidad de libros he ido a muchas conferencias donde en ocasiones no he estado del todo de acuerdo; sin embargo, me llevo una enseñanza porque siempre hay algo que aprender. Es por esto que lo que es el éxito para mí tal vez no sea para ti o simplemente concuerdes conmigo.

Muchas personas consideran que tener éxito tiene que ver con nuestra vida profesional o financiera y no es así. Hay muchas personas que tienen un sin fin de títulos profesionales o tienen una gran solvencia económica y no son felices. Para mi él éxito se basa en ¿Qué tan feliz eres? ¿Lo que haces todos los días te hace feliz?, ¿Qué tan coherente eres en el día a día con tu ser y con las personas que te rodean?

El concepto de “Felicidad” se ha desvirtuado tanto que ahora depende de muchas cosas o personas, menos de uno mismo; y es cuando empiezan los problemas porque perdemos el control de nosotros mismos, dándoselos a merced de los demás o de las circunstancias.

Actualmente muchas personas son felices dependiendo del número de “likes” que reciban en el face y ¡aguas! con no recibir la respuesta que esperas porque caes en una profunda depresión. ¡Qué mal estamos! El ver que ahora las personas.

Arriesguen su propia vida por una “selfie” para obtener más “likes”, es inaudito. Entonces todo mundo ahora quiere ser “influencer” porque es sinónimo de ser una persona exitosa, sin embargo, estas personas están pegadas todo el tiempo a un celular o computadora desperdiciando su vida acercando a gente que no conoce y alejando a la gente que se quiere.

Ser una persona exitosa es aquella que vive en la coherencia y que, aunque su vida no sea “perfecta”, busca ver el lado positivo a las cosas y de las malas experiencias, busca aprender de ellas.

Una persona exitosa es aquella que hace las cosas de corazón, que no finge ser algo que no es y que está en constante búsqueda de un crecimiento interior para ayudarse y para ayudar al prójimo. La energía no se ve, pero se siente y de acuerdo de cómo vibras en tu interior, será tu exterior, y este será tal cual como tú desees que sea y eso te hará una persona exitosa.

