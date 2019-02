TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL: Los 5 errores comunes de las empresas

En el área de la consultoría donde me desenvuelvo, he conocido a varios colegas con los cuales he diferido acerca de ciertos comportamientos que debería de tener una empresa. De manera desafortunada es poco fácil hacer en las empresas ciertas transformaciones cuando ya tiene arraigado su “perfil” o sus “políticas” respecto al recurso humano que van a contratar.

1. Vamos a comenzar por el principio basándonos en que las personas que trabajan en las empresas precisamente eso son, personas, seres humanos como tú y como yo que tenemos responsabilidades, necesidades, problemas, miedos e incluso traumas y creencias arraigadas; por tanto, eso es lo que se debe empezar a trabajar con las personas que laboran para nosotros. Por lo que es un error tener a personas trabajando como si fueran objetos. De vez en cuando otórgales cursos que alimenten su Ser.

2. Pensar que tú eres más que el trabajador porque eres el CEO de la empresa es otro error, porque gracias a esas personas tú tienes lo que tienes y por lo tanto gracias a ellos tú ganas lo que ganas. O peor aún, tal vez tú seas más educado que tus subordinados y no sepas como tu gente trata al personal que labora para tu empresa.

3. Cuando haya vacantes en la empresa procura contratar a personas que tengan la actitud, y no tanto la aptitud para lo que estás buscando ya que te aseguro te dará menos problemas o ¿A caso el nivel de estudios de una persona te asegura un buen desempeño laboral?

4. Busca talentos para los puestos específicos. Volviendo a la cuestión de “títulos”, conozco a muy malos diseñadores que son egresados de prestigiosas universidades y a diseñadores que nunca acabaron su carrera precisamente porque su imaginación era más amplia que sus propios maestros y ahora crean diseños publicitarios impresionantes.

5. Hacer omiso a redes sociales. Como último punto, te sugiero revisar el famoso “Face”; ahora ya no aplica la frase quieres conocer a Manuel vive con él. Ahora es, quieres conocer a aquél mira su face. El face definitivamente delata por mucho nuestra personalidad y podemos percibir con el tipo de publicaciones que realiza un individuo, su estilo de comportamiento y cómo reacciona ante ciertas circunstancias de la vida. Esto te dará una pauta si lo contratas o lo pensarás dos veces…

Te aseguro que con estas pequeñas transformaciones que realices en tu empresa, verás interesantes cambios y mucha más productividad.

