TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL: Cinco técnicas para empoderar tu mente

El desempeño mental y el conocimiento de cómo funcionamos, se ha convertido en la clave del éxito personal y profesional. Por tanto ¿Qué mejor empoderamiento que tener el control de nuestra mente?

1.- Enfócate en lo que sí quieres

Vamos a hacer un ejercicio sencillo, te voy a pedir algo…

NO te vayas a imaginar a un elefante rosa enfrente de ti

¿Lo imaginaste? ¡Claro! Porque tu mente procesa imágenes.

Las personas estamos acostumbradas a hablar de manera negativa y de lo que no quieren para su vida. Nos pasamos diciendo: No quiero este trabajo, no me vaya a topar con tal persona, No me vaya a manchar mi ropa nueva… ¿ Y qué sucede? Exactamente lo que no querías ¿Por qué? Porque el cerebro descarta la palabra “No” y pone la imagen en tu mente (La que no deseas) como si fuera lo que en verdad quisieras. Cambia tus frases siempre a positivo como: Quiero este trabajo, Quiero toparme con…, Quiero que permanezca limpia mi ropa etc.

Recuerda que donde pones el enfoque pones la energía

2.-Evitar patrones de pensamiento inútiles

Existen varios tipos de patrones de pensamiento inútiles, pero te comparto los más importantes: Predecir el futuro, Leer mentes y etiquetar. ¿Cuántas veces hemos pensado de manera negativa alguna situación que al final nunca sucede? Hacemos un desgaste de energía tremendo. ¿Cuántas veces has leído mentes pensando y asegurando lo que la otra persona piensa de ti? Y ¿Cuántas veces has etiquetado a alguien por alguna acción sin conocerla? Y cual es la sorpresa que no era así.

Canaliza tu energía en cosas buenas y positivas.

3-. Eliminar bloqueos mentales

Los bloqueos son el impedimento para lograr cualquier cosa. Existen los bloqueos éticos lógicos y emocionales. Son creencias que nos han inculcado desde pequeños que las hemos tomado como verdad: No puedo, siempre me va mal, esto no se hizo para mí, se van a burlar de mí, el dinero es malo…etc.

Haz una lista de tus creencias, léelas de manera consciente y piensa que lo que tú crees de ellas es simplemente una opinión.

Cuando haces consciente las cosas del inconsciente puedes empezar a modificarlas.

4.-El poder del pensamiento

Sabemos que nuestro pensamiento es poderoso, pero ¿Realmente estamos conscientes de esto? Si de verdad lo estuviéramos cuidaríamos de manera minuciosa cada uno de ellos. En escritos pasados, te he puesto el ejercicio del limón, imagina que estas exprimiéndolo en tu boca y está súper agrio. Tu cuerpo reacciona al instante y esta imagen que pusiste en tu mente no es real. Cada pensamiento que tengas se procesa en tu cuerpo. Científicamente está comprobado que el 95% de las enfermedades son psicosomáticas porque son creadas por nosotros mismos. Cuida lo que piensas

5.-Dieta Mental

Así como escogemos lo que vamos a comer todos los días, así hay que escoger la información que leemos o vemos en la tele. Estar alejados en lo que se pueda de personas tóxicas. Recuerda que toda información que ingrese a tu mente es la imagen vas creando de ti y de tu entorno y eso es lo que vas a ver reflejado en el exterior.

Espero que te sirvan estas técnicas que practicándolas a diario te aseguro verás grandes cambios en tu vida.

Te invito a seguirme en Alejandra Gutiérrez- Consultoría AGB y déjame tus comentarios.