TODO SOBRE EL ISLAM: La institución del ayuno

El mandato de ayunar, cualquiera que sea su forma, se encuentra en la mayoría de las religiones de una forma u otra. Así los primeros devotos budistas ayunaban (ver Lalitavista y Baddhacharita); los seguidores de Moisés (as) incluso lo hacían antes de recibir los Diez Mandamientos (Exodo 34:38; Deut. 9:9); y los seguidores de Jesús (as) antes de recibir la llamada Divina (Mateo 4:2). Todos ellos fueron testigos de la importancia de esta institución. De hecho, el ayuno es una forma de devoción y auto-disciplina que posee un atractivo natural para el hombre. “Para la mayoría de las religiones”, dice la Enciclopedia Británica, “tanto en las culturas básicas, como en las mediana o altamente desarrolladas, el ayuno está abiertamente prescrito; y cuando no se requiere, no obstante, es practicado de alguna forma por la gente como respuesta a un empuje natural”.

El Sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes, habla acerca del ayuno en las siguientes palabras:

¡Oh vosotros los creyentes, se os prescribe el ayuno, al igual que fue prescrito a los que os precedieron, para que seáis justos!”(Sagrado Corán, 2:184).

La cláusula “para que seáis justos” explica la profunda filosofía que subyace al mandamiento relacionado con el ayuno. Es una característica especial del Sagrado Corán que, siempre que dispone un mandamiento importante, no lo hace arbitrariamente, sino que también explica su utilidad, para que quienes lo lean o escuchen se convenzan y sientan satisfechos de la sabiduría subyacente. Por lo tanto, el objetivo del “siyam” o ayuno, tal y como se ha afirmado en dicho versículo, es “la adquisición del taqwa o rectitud”.

Como se explica en versículo “Este es un Libro perfecto, no hay duda en él y es una guía para los justos” (2:3), la palabra “taqwa” o “ittaqa” de la que la palabra “tattaqun”, usada en dicho versículo y de la que deriva, significa por una parte protegerse a uno mismo de daño y sufrimiento; y por la otra del mal y el pecado.

El primer objetivo se obtiene a través del ayuno de dos formas:

(1) Cuando una persona comete acciones malvadas y se convierte en merecedor del castigo Divino por haber realizado tales obras, pero después se avergüenza de las mismas y se vuelve a Dios con arrepentimiento, entonces el ayuno sirve como una expiación para sus pecados.

(2) El ayuno no solo hace que las personas estén en forma y puedan aguantar durezas, sino que también les hace comprender los sufrimientos del prójimo y su angustia y sentir simpatía por ellos.

Ofrecemos clases de árabe, oraciones islámicas, lecturas del Sagrado Corán y charlas acerca del Islam, todo sin costo y compromiso. Todos bienvenidos.

[email protected], 9991294594, Mezquita de Mérida, calle 60 x 51#501, Centro C.P, 97000. https://www.ahmadiyya-islam.org/es/