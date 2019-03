TODO SOBRE EL ISLAM: El Islam: Una Religión Universal

El Islam es una religión universal que reconoce la verdad original de todos los fundadores de las grandes religiones antes del Islam, así como sus enseñanzas.

El bello mensaje del Islam, corrige y restablece las enseñanzas originales de todos los Profetas de Dios, las cuales con el paso del tiempo perdieron su pureza original.

El Sagrado Corán dice:

Este Mensajero Nuestro cree en lo que le ha sido revelado por su Señor, y así hacen los creyentes; todos ellos creen en Al-lah, en Sus ángeles, en Sus Libros y en Sus Mensajeros, diciendo: “No hacemos distinción alguna entre ninguno de Sus Mensajeros; y dicen: “Oímos y obedecemos. Imploramos Tu perdón, Oh Señor Nuestro, y hacia Ti es el regreso”. (S. Corán 2:286).

Una belleza más, de las enseñanzas Islámicas es; que el Islam niega rotundamente poseer el monopolio de la verdad, pues el Islam acepta que las grandes religiones fueron fundadas por verdaderos Profetas de Dios. El Islam en ese sentido, tiene la particularidad de ser la única religión, que rechaza rotundamente, la creencia que la verdad sea monopolio de una sola religión, raza o pueblo. Al contrario, profesa que la guía Divina es una bondad que ha sostenido a la humanidad en todas las épocas desde su creación. Es de resaltar que el Sagrado Corán nos indica que no hubo pueblo al que no le llegara la guía divina, contrariamente a las escrituras de otras religiones, las cuales no confirman y no mencionan la posibilidad que otros pueblos o naciones hubiesen recibido la luz y guía Divina. Por esa razón, los seguidores de otras religiones, no dan importancia y peor aun, tachan de falsos a otros Profetas, tomando como verdadero solamente al Profeta que llego a ellos, considerando a su religión, como única poseedora de la verdad.

El bello mensaje del Islam se desarrolla partiendo de su fundamento principal, “La creencia y adoración a Un solo Dios”. Quien es dueño de todas las alabanzas, Sabio, Todopoderoso, Perfecto, Clemente y Misericordioso. Luz de los cielos y de la tierra, fuente de la excelencia y la gracia. Ser Supremo del cual todo el universo, el hombre y su alma, animales y todo lo existente, es sustentado por Su gracia. Poseedor de todos los bellos atributos y por sobre todo, libre de todo defecto y debilidad. Ser Compasivo del que proviene todo bien, aceptando que todo el mal que aflige a la humanidad proviene de ella misma por sus malas obras.

