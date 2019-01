TINTA PÚBLICA: Un toque especial a la gastronomía yucateca

Mucho se habla y escribe de la gastronomía yucateca, y sin duda es una bandera de atracción para turismo y derrama económica. También sabemos de muchos exponentes y algunos se enojarán conmigo por este escrito, pero este es mi sentir.

Hace ya algún tiempo gusto de visitar el restaurante Katún especializado en comida regional, voy por diversas razones, me gusta el ambiente del lugar, el sitio privilegiado dónde se encuentra, la calidad de su producto y sobre todo un precio accesible y justo tanto para locales como turistas.

La atención personalizada de su propietario el señor Fernando Traconis, empresario del ramo restaurantero que ha explorado ese mundo con diversas franquicias pero decidió ser parte del rescate del valor de la cocina yucateca y sus ingredientes regionales.

A palabras del señor Traconis, no pretende ser competencia de nadie pues el plus es una atención increíble con una calidad muy estricta al precio justo.

Comida regional hay mucha en Yucatán, puedes visitar un mercado y vivir una grata experiencia o asistir a alguno de los restaurantes de nuestros Pueblos Mágicos y sentir el sabor de Yucatán, cómo dije anteriormente cada quien tiene sus preferencias y son respetables es importante tener la oportunidad de visitar 2 ó 3 y tener una visión más amplia para emitir una opinión.

Por los diferentes empleos dónde me he desarrollado he tenido la grandiosa oportunidad de visitar varios espacios dónde la especialidad es la comida regional y con seguridad puedo decir que Katún le ha dado un toque muy especial a la gastronomía Yucateca.

Otras personas también propietarias de restaurantes de esta índole tengo la fortuna de gozar de su amistad y haber estado en sus restaurantes aunque por muchas razones me quedo con Katún. No pierden la oportunidad de conocerlo o llevar a sus invitados no se van a arrepentir, nos leemos en la siguiente, #TINTAPUBLICA.