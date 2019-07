TINTA PÚBLICA: Ser un agente de cambio

Seguro hemos escuchado en algún momento el concepto de ser un “agente de cambio, lo utilizan los políticos, empresarios, académicos, maestros de educación superior; pero, ¿qué es? o ¿a qué se refiere? y ¿cómo un ciudadano común “de a pie” como decimos coloquialmente, puede convertirse en uno[PM1] ?

¿Se tiene que ser erudito, intelectual o filántropo para lograr ser uno?, la respuesta es “No” y puedes convertirte en uno de maneras muy sencillas. En otros encuentros he abordado la temática desde diferentes puntos de vista; sin embargo[PM2] , éste lo abordaré desde el plano de una buena actitud.

Una buena actitud, viene de tus pensamientos que pasan a ser acciones, porque puedo tener muchas habilidades y conocimientos adquiridos en mi formación profesional; luego entonces, soy muy apto y puedo ser muy productivo en temas laborales; pero, si mi actitud demuestra una figura en la cual exploto mucho mi saber y no mi ser, no estaré siendo coherente y no podré proyectar lo que realmente quiero.

Considero que tener la oportunidad de estudiar y adquirir conocimientos es un privilegio; pero, ¿cómo transmitir mis conocimientos para el bien de la sociedad o para el servicio comunitario, si soy una mala persona o promuevo actitudes negativas que dañan el tejido social?

Ser un agente de cambio conlleva explotar los valores que nos inculcaron en el hogar; por ejemplo: ser honesto, ser leal, dar sin esperar nada a cambio. Otro concepto implícito, es el liderazgo; un verdadero líder no es quien con un grito o llamada de atención redirige; un líder te acompaña en el proceso de aprendizaje y si hay tropiezos también pone de su parte para levantarse con el prójimo caído.

La única manera de lograr ser un agente de cambio es moldear nuestras actitudes y nuestras acciones, porque, así como lo que se nombra no existe, lo que no se ve no es real.

¿Cuáles podrían ser acciones que fortalezcan tu cambio y además dejen una enseñanza? Inculca a tus hijos depositar la basura en su lugar, respeta los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, sede el paso a un adulto mayor, no aceleres cuando el semáforo se va a poner en rojo, no ofrezcas mordida ante una infracción, no traiciones a un buen amigo, respeta las reglas y educa con el ejemplo. Estas buenas prácticas te harán más consciente y empático en un mundo que lleva prisa, que es agresivo y grosero; algún día seremos personas de la tercera edad, o por temas de salud podemos adquirir una secuela y créeme que ese mundo real en dónde no somos empáticos no te será nada agradable.

Ayuda a un hermano caído, todos podemos tropezar en este mundo cíclico, haz las buenas obras sin esperar el aplauso, eso es protagonismo y soberbia, ayudando te ayudas, entiéndelo de esa manera y conviértete en un agente del cambio para bien de la sociedad, se amable y sonríe.

Agradezco tu lectura y te espero con gusto para nuestro siguiente encuentro en #TintaPublica.