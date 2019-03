TINTA PUBLICA: “Mujeres maltratadas, Hombres maltratadores”, un libro que podría salvar vidas

El festival de las letras en Yucatán la FILEY2019 tuvo lugar con gran éxito en nuestra capital y dentro de ese maravilloso abanico literario, recibí la invitación de la Mtra. Investigadora Georgina Rosado Rosado a una presentación del libro en dos tomos de la autoría de la brillante y también amiga la Dra. María Rosado Rosado, hermana de mi teacher la Mtra. Georgina

El libro: “Mujeres maltratadas, Hombres Maltratadores, obra de la que durante su realización pude conocer a la dra. Marita pues la Mtra. Georgina, quien en ese entonces era mi directora y jefa, realizaba los aspectos antropológicos, históricos e investigativos de dicha obra con la autoridad natural que le da el ser pionera y experta en estudios de género y siempre en busca de la erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres en el estado de Yucatán.

Inevitablemente me vi vinculado al proceso de realización y publicación de tan importante obra, bajo la dirección y guía ambas académicas, y en dónde mi intervención fue más el de ver los temas de relaciones públicas previas a que dichos tomos vean la luz.

La doctora Marita, psicóloga que ha trabajado el tema en consulta desde hace muchos años y además con una calidad impecable, los conocimientos adquiridos de las experiencias con mujeres que sufrieron violencia y con sus violentadores en algunos casos con las y los hijos de estas parejas, combinado con el valor de investigación seria de una mujer fiel a la defensa de derechos humanos de las mujeres en Yucatán y con currículo académico sobresaliente como el de la Mtra. Georgina Rosado más las experiencia de los primeros centros de atención y reeducación hombres (CAREEH) implementados por primera vez en el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) justo durante la administración en que fue dirigido por la Mtra. Georgina y estas experiencias fueron compiladas por personal de dichos centros, que por cierto fueron un éxito y se encuentra documentado, bajo la coordinación del Doctor Miguel Caamal.

Durante la presentación en la cual también estuvo de presentadora la Dra. Faride Peña, la Mtra. Georgina ofreció una cátedra de historia y género, en la cual explicó a la audiencia la importancia del porqué un texto tan valioso no podía faltar en la biblioteca de cualquier profesional o estudioso del tema, y si tanto la dra. Faride como la autora reiteraron que no era justificable no contar con este texto accesible y narrado en un lenguaje muy digerible, pues al estar realizado por académicas talvez pensamos que el lenguaje es muy elevado o poco cercano a lo coloquial, la autora expresó que la joya de esta obra es darse cuenta que con una intervención a tiempo tanto del sufrimiento de la mujer violentada como del violentador y la familia en dónde estructural y socialmente sufren todas las personas que la integran, podrían salvarse vidas, pues un hombre que es violentador si se le suman otros aspectos como algunos vicios podría cometer un feminicidio, sin embargo por muy tatuado que se tenga el machismo con un trabajo de terapia psicológica adecuado se puede reeducar y evitar episodios de violencia familiar que también causan daños graves en los miembros más pequeños, también se vertieron datos oficiales espeluznantes de cantidad de feminicidios al día en México.

Y como la sociedad lo va naturalizando, por su parte la Dra. Peña explicó, como el estigma y la etiqueta social afecta tanto a hombres como mujeres para salir de un círculo de violencia en dónde la presión inicia a veces desde los vínculos familiares más cercanos, compartió también un ejercicio que realizó en viaje que tuvo por la India, en dónde por la premura no pudo ahondar más sin embargo lo poco que recolectó le dio una visión de la justificación del machismo ante los matrimonios arreglados que aún existen en dicho país y es todo y un esquema socio cultural, pero que afecta generación tras generación, al evento asistieron académicos, estudiantes y lectores asiduos.

“Mujeres Maltratadas, Hombres Maltratadores”es una herramienta literaria y con una bibliografía especializada que pretende combatir la violencia contra las mujeres y el sufrimiento de los hombres violentos que sin duda no pueden desarrollare de manera correcta en la sociedad.

Es un texto en dos tomos de altísima calidad investigativa que podría salvar vidas, con lo mucho o poco que podamos hacer contra la violencia y discriminación de género desde nuestras trincheras como sociedad siempre valdrá la pena, nos leemos en la siguiente #TintaPublica.