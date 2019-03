TINTA PÚBLICA: Mia-vuela y otros textos; un emotivo viaje al pasado

De manera muy inesperada recibí hace algunos días la invitación del poeta Gabriel Avilés, invitándome a presentar un libro, mi primera reacción, fue Gabo te agradezco la deferencia pero yo nunca he hecho eso, animándome me dijo: fer si puedes siempre hay una primera vez. Mis siguientes cuestionamientos fueron y cómo, me mandas un ejemplar, hay tiempo límite de comentarios? te lo envío por pdf y si tienes dudas te voy guiando, el texto es un talentoso amigo escritor de Quintana Roo se llama Miguel Manjarrez Torres y viene a presentarlo a Mérida y afortunadamente dije que si a pesar de que tenía muy complicada mi agenda de actividades cotidianas.

La presentación se realizó el día 13 de marzo en la Galería cultural y de arte “gabo” ubicada en las instalaciones de la empresa de información periodística opinión de Yucatán el evento estuvo presidido por el autor Miguel Manjarrez Torres, el propietario de opinión de Yucatán, periodista David Heredia Montañez y el poeta Gabriel Avilés los comentarios de presentación del libro estuvieron a cargo del Antropólogo y escritor León de Almeida y el comunicador LCC. Fernando Coronado, ya con el compromiso inicié la lectura y puedo decir que el autor desde el prólogo logra captar el interés de la persona lectora, es un libro dividido en dos géneros literario el primero, autobiografía y el segundo cuentos.

En el primero el autor narra vivencias muy amenas emotivas y cotidianas de los recuerdos al vivir y convivir en su infancia con su abuela doña Adela May en la ciudad de Chetumal en Quintana Roo, son vivencias muy agradables cotidianas y hasta divertidas, pero la vida no es todo color de rosa, te permite trasladarte a un espacio dónde no hacía falta amor pero se deseaban mejores estándares en calidad de vida cosa que el autor no vivió de manera consiente hasta rememorar esta parte de su vida.

También permite valorar ese tiempo que pasó con un ser querido y que por mucho que nos preparemos nadie está listo para perder a un ser amado, es inevitable, si, pero no deja de ser trágico, el texto te permite revalorizar tanta actividad cotidiana del pasado o del presente, un viernes de lotería con la familia, una ida al parque, un paseo en centro histórico, un poco de todo, que tal vez hoy nos es hasta aburrido pero no proyectamos que nos hará falta eso y peor aún las personas con los que lo hacemos, se torna por momentos tan emotivo que es difícil contener las lágrimas, el autor logra tanta credibilidad en su sinceridad que te trasladas a su historia con ganas de apoyarlo, pasa por un remarcado proceso de resiliencia en donde logra que quieras trasladarte a su momento para apoyarlo.

Te muestra además una lección de amor profundo fraternal de ese que no espera nada y siempre está listo para dar, entre nieto y abuela amor que tal vez muchos tenemos o tuvimos la fortuna de tener,

En el camino el autor necesita tomar importantes decisiones en su vida tal vez la más importante entrar al seminario para su formación como hombre de fe.

Pasando a otros textos es una serie de cuentos de misterios y ficción, por demás entretenidos, mi favorito y se lo externé al escritor fue sin duda Macaria, que narra la historia de una mujer juzgada en el pueblo dónde vivía como una bruja por vestirse de manera no convencional a las señoras devotas y que por su manera de vestir la tachaban de bruja aún siendo una buena persona, muy parecido a cuando vamos por la vida poniendo etiquetas a las personas, juzgando sin conocer y sin un fin que lo justifique. En fin es un libro muy digerible que demuestra que el sureste de México tiene buenos escritores y están trabajando, recomiendo su lectura.