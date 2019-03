TINTA PÚBLICA: La noble labor la de la rehabilitación

Lejos e inimaginable veía el día en tener que recurrir a un terapeuta físico, con toda sinceridad no sabía que existían, hasta que posterior a un Evento Cerebro vascular hemorrágico (derrame cerebral) que sufrí hace dos años, al salir de una intervención quirúrgica que salvó mi vida, pero por la naturaleza del evento me dejó una secuela motriz en el cuerpo hemiplejía del lado izquierdo para ser específico, fue que me dijo el neurocirujano Dr. Eduardo Cabañas, Fer te fue muy bien si le hechas ganas a tu terapia estoy seguro que te recuperarás en buen porcentaje, hasta ahí seguía sin entender de qué hablaba, obvio imaginaba un tema de ejercicio físico, pero nada tenía claro, pasaron algunos días regresé a casa y mis familiares muy cercanos, padres y hermanos, escuchaba cómo buscaban desesperadamente a un fisioterapeuta, para iniciar mi proceso de rehabilitación, el cual continúo al día de hoy.

El inicio es lo más difícil como muchas situaciones de la vida, valoraciones, mediciones, cuidados especiales, adquisición de equipo etc., pero nada de eso tiene un propósito sin una colaboración asistida y profesional de un terapeuta físico, hablando desde mi experiencia todas las personas terapeutas físicos que he tenido la fortuna de que conozcan y atiendan mi caso han sido personas maravillosas y comprometidas con su trabajo, si bien todas las profesiones vinculadas a la salud tienen de alguna u otra manera una cuota de humanidad y compromiso para con sus pacientes, lo que he podido observar en ellas, que hacen suyos los logros y avances de sus pacientes y ese trabajo en equipo crea lazos afectivos de gran valor, además son procesos largos por lo general no es como una gripa o resfriado, existen espacios públicos o privados en donde se desenvuelven he estado en ambos en busca de una rehabilitación en tiempo y forma, en ambos casos personas entregadas.

Otorgar mucho tiempo del día, el trato cotidiano, soportar humores y conocer a profundidad a sus pacientes es parte del trabajo de los terapeutas físicos, son maestros y amigos a la vez, reeducar al cerebro, músculos o cuerpo en general no es tarea fácil, saben cuándo el paciente no hizo sus ejercicios, no hay manera de no tener un seguimiento repito que las personas que me han colaborado han hecho suya mi problemática y el trabajo en equipo ha sido satisfactorio.

Hoy se celebra el día mundial de la rehabilitación con la firme intensión de destacar la necesidad de las personas con discapacidad para que tengan acceso a tecnologías eficaces diagnósticos y tratamiento sin distinción de raza, religión, sexo, ideología política o estatus social.

Los terapeutas físicos son los que de manera profesional aplican procedimientos multidisciplinarios dirigidos a ayudar a una persona que sufre o padece algún tipo de padecimiento y /o deficiencia física o motora, la finalidad es obtener el máximo nivel de independencia en los pacientes.

En este día agradezco y felicito a las terapeutas físicos por los que gracias a ellos y horas de constancia y terapia he recuperado buen porcentaje de movilidad y gran parte de mi vida. Lic. Fanny Casanova (eres la mejor mil gracias),Dr. Alberto Alcocer, Dra. Lidieth Dennis (interclinic), Dr. Baqueiro Dra. Mónica Fernández Garza, Dra. Marcela Toribio Lic. Íngrid Oláis, Lic. Georgina Cetina, Luis Aguilar, Ricardo Meza Várguez Lic. Maru de terapia ocupacional y a todo el personal del Centro de Rehabilitación y educación especial perteneciente al DIF estatal (CREE) gracias y felicidades por ese trabajo que a veces creen que es insignificante pero que le devuelve la vida a sus pacientes, que tengan un gran día. Nos leemos en la siguiente #Tinta Publica.