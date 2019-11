TINTA PÚBLICA: La inclusión de las personas con discapacidad, a paso firme en Yucatán

La actual administración del gobierno estatal, desde el inicio de su gestión ha impulsado de manera decidida la plena inclusión de las personas con discapacidad. Hoy, Yucatán es uno de los siete estados en el país que cuenta con una instancia generadora de políticas públicas, en favor de ese sector poblacional, a través del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán de nueva creación y en cumplimiento de una promesa de campaña del Gobernador Vila Dosal, reconociendo una deuda histórica con ese sector en el pasado e impulsando la equidad e igualdad, incidiendo de manera positiva, en los llamados “grupos vulnerables”.

Escribo poco acerca del tema, inicialmente porque uno de mis actuales empleos es precisamente en el IIPEDEY en el área de capacitación y difusión, también he aprendido de la temática de manera natural, ya que, hoy en día mi condición de vida es con una discapacidad de tipo motriz y porque cuando trabajas con personas profesionales, se aprende por inercia.

La actual directora del IIPEDEY, la Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro, quien además de ser experta en materia de derechos humanos, tuvo el respaldo inmediato de distintas organizaciones de la Sociedad Civil, llegó con la visión muy definida de las demandas urgentes y áreas importantes a intervenir para lograr alcanzar los adelantos y expectativa deseada; asimismo, es importante señalar el respaldo institucional y compromiso con el que el Gobernador ha dado la acciones que permiten resultados a la vista, el caso de la inclusión laboral que se trabaja de la mano con la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo SEFOET, así como el exitoso programa “taxi accesible” (así taxi) que permite a pacientes con discapacidad motriz asistir a sus terapias y citas médicas para optimizar su tratamiento de rehabilitación física y por tanto su recuperación.

Por cuestiones laborales, estuve presente durante la jornada de arte y discapacidad intelectual llevada a cabo los días 8 y 9 de noviembre, en donde con diferentes actividades académicas y de esparcimiento, se vivió un ambiente de inclusión y de exposición de lo importante que es fomentar la plena inclusión de las PCD en todos los sectores de la sociedad.

Existen diferentes estigmas en torno a las personas con discapacidad y en este tiempo, viviéndolo desde este lado, puedo asegurar que la barrera principal a la que nos enfrentamos, es la discriminación.

Desde hace algunos meses, el IIPEDEY promueve una campaña de lenguaje inclusivo, en donde invita de manera muy sencilla a utilizar un lenguaje correcto para referirse a las personas con discapacidad y por cada tipo de discapacidad, buscando la ideal eliminación del lenguaje peyorativo que culturalmente se ha arraigado en la sociedad.

En el caso de la jornada del arte, fue una experiencia digna de compartir con ustedes, ya que tuve la oportunidad de estar cerca, conocer más la temática y de ver la satisfacción de las familias y personas con discapacidad al saberse incluidos en diferentes roles.

Síguenos en Instagram

Seguramente, faltará mucho por hacer, pero, es bueno saber que en Yucatán se está trabajando de manera conjunta interinstitucionalmente, así como el respaldo y sugerencia de la Sociedad Civil desde la visión de los derechos humanos, pues existen metas defendidas. Hace 3 años tal vez ni me hubiera cruzado por la mente escribir esto, porque tampoco me daba cuenta, tuve que vivirlo para entenderlo, pero no tiene que ser tan drástico, muchas personas tenemos un familiar o conocido cercano con algún tipo de discapacidad y como he señalado en otros textos, con poquito se hace mucho. Para avanzar como sociedad en este caso, se necesitan de muchas buenas voluntades, familiares, empresarios, amistades, docentes, personal del sector salud y la sociedad en su conjunto, podemos hacer la diferencia, verán que será de beneficio para todo nuestro estado.