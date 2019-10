TINTA PÚBLICA: INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN, CAMINO SEGURO PARA EL FUTURO

Por temas laborales, tuve la oportunidad de asistir a la conferencia magistral que impartió el ex político-diplomático, hoy empresario, académico y escritor José Ramón López Portillo; el título de la ponencia fue “La evolución de la educación y el capitalismo ético con sentido social”, realmente no estaba preparado para ella, de un día a otro surgió la fortuna y recalco “fortuna”, porque en esos casi 80 minutos, aprendí como no hay idea la actividad era un espacio como parte del diplomado en políticas públicas, organizado por ADR consultoría.

Inicialmente, ofrecía un contexto de cómo, al día de hoy, el país se encuentra en un estancamiento o brecha tecnológica ante los países que han evolucionado, gracias a que voltearon a ver a tiempo su inversión en innovación e investigación.

El activo avance de las tics, no nos permite entender de manera pausada estos adelantos; en ningún momento se refirió a un tema político, más allá del deber fundamental de una administración, que sería proveer de un futuro próspero o cuando menos estable para sus gobernados.

Este avance acelerado, también ha dejado de lado a los jóvenes que son quienes tienen la creatividad y pueden imaginar el México que quieren para futuras generaciones, las redes sociales se usan para todo, pero no estamos siendo creativos con ellas, el país tiene riquezas innegables como: cultura, diversidad y naturaleza.

Propone como responsabilidad y más que eso, oportunidad para los jóvenes de innovar, crear y explotar las nuevas tecnologías; aspecto importante que hace 20 años no tenía el mundo y hoy ha sacado adelante a países rezagados. No podemos creer que la evolución es por inercia, si México no se monta al tren de la tecnología y de la capacitación, el costo a largo plazo, será dramático, la mano de obra será suplantada por maquinas tan efectivas como costosas, pero, ¿quién querrá producir si no hay quien consuma?

Las grandes corporaciones, quienes han invertido en su educación y capacitación, entienden que lo que se viene, no es una broma, trabajan y viven conscientes del tema pero, el resto de la población se encuentra aislada en un mundo tan desigual, que ni siquiera tienen la motivación para querer utilizar y entender esta nueva forma de vida; es responsabilidad del estado trabajar en conjunto con la iniciativa privada, y generar políticas públicas para acercar a ese resto de la población; estas tecnologías se pueden aprovechar para dar saltos cuánticos hacia un progreso, habría que señalar también, que México no tiene aún la capacidad de absorber una responsabilidad de ese tamaño, ni en tecnologías, ni institucionales.

Tenemos que tener en mente, que estas tecnologías nos pueden llevar a un México sin las brechas de desigualdad que presenta el INEGY. Nos parece natural, pero no es natural y necesitamos una sociedad más estable que con innovación y tecnología se pueda lograr. Hoy, México no invierte ni el 1% de PIB en innovación e investigación, el rezago y brecha de desigualdad será más evidente cada día.

La invitación del académico, es no tener miedo de generar las condiciones en las empresas e instituciones para ver estos tópicos como inversión y no como gasto, la era de la capacitación, investigación e innovación, es ya, una realidad en México para no quedarse atrás ante las competencias.

Agradezco su amable lectura y regresamos muy pronto, con esta #TintaPublica.