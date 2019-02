TINTA PÚBLICA: Galería gabo, espacio de arte y cultura expone: “entre tiempos”

En días pasados recibí una invitación para asistir a la inauguración e una galería de arte, el remitente un periodista y amigo que goza de toda mi admiración y respeto, por lo que no fue opcional simplemente agendé como un compromiso importante la fecha horario el lugar de la cita en las instalaciones dónde se ubicad el medio de comunicación Opinión de Yucatán y dónde despacha el Gran Jefe Pluma Blanca periodista Don David Heredia Montañez en una oportunidad de platicar con él antes me comentaba que estaba adecuando parte de la dirección general y sala de juntas de la empresa comunicadora para otro tipo de actividades, a lo cual no le tomé mayor relevancia, debido a que lo veo muy poco y cuando lo veo intento desahogar los temas que nos atañen,

Al llegar ya habían realizado el corte de listón suelo ser muy puntual, sin embargo ese día era viernes y los pendientes laborales se juntaron, aun así logré llegar uno minutos más tarde de la hora propuesta, al llegar me entré con su familia a quienes me dio mucho gusto saludar por el sincero aprecio que les tengo al entrar al salón dónde se llevaba a cabo la ceremonia me encontré a buenos amigos CÓMO DON Fernando Río Rosado y conocí a otro tanto, don David en un mensaje nos expuso a la audiencia concurrida la decisión de transformar ese espacio laboral en un espacio cultural y artístico que hoy ya alberga 18 obras del artista Francisco Barajas, en ese momento nos presentó de manera pública al poeta (persona con discapacidad) Gabriel Avilés, o como sus amigos le llamamos Gabo, quien fue el principal impulsor de la actividad e incluso el salón principal de la galería lleva por nombre ese alías “Galería Gabo”, en esa noche de amistad arte y cultura don David y el comité organizador decidieron entregar un reconocimiento al maestro, escritor y Cronista Jorge Humberto Álvarez Rendón que con la humildad y alegría que lo caracteriza lo recibió, como un homenaje a su trayectoria

Son 18 obras del artista Mexicano Francisco Barajas quien en esta exposición titulada Entre Tiempos presenta en ellas arte abstracto en esculturas y pinturas con colores apasionantes; cada obra tiene una interesante profundidad que vale la pena tomarse el tiempo de observar y disfrutar, la exposición en la galería se encontrará disponible hasta el día 15 de marzo en horario de oficina y la entrada es gratuita, las instalaciones de opinión de Yucatán es calle 43 número 88ª por 34 y 36 de Pedregales de Tanlum.