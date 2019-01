TINTA PÚBLICA: Discriminamos en vez de aplaudir

Mucho se ha hablado y dicho de la aclamada película ROMA, filme orgullosamente mexicano, dirigido de manera magistral por el talentoso Alfonso Cuarón.

Desde la concepción de la obra fílmica llamó la atención, posteriormente la plataforma internacional Netflix, hoy más famosa del mercado digital, le hizo una campaña promocional realmente espectacular no en creatividad sino en cantidad de inversión, aunado a eso una famosa conductora de Tv de entrenamiento cometió un error muy lamentable en televisión de cadena nacional, por lo que las redes sociales se encargaron de hacer su parte y tomó aún más relevancia, lejos de todo eso, la obra maestra de Cuarón es sin duda una de las piezas importantes del cine mexicano contemporáneo.

La actriz principal del filme Yalitza Aparicio, una joven docente de origen oaxaqueño, que sorprendió a los grandes críticos del cine con una actuación de alto nivel ha traspasado fronteras por esta participación al grado de que se encuentra nominada en la categoría de mejor Actriz para la 91º edición de los premios Óscar, justa máxima con la que la academia de Artes y ciencias cinematográficas estadounidense, premia lo mejor del cine.

Esta nominación se une a otras muchas justas internacionales en las cuales incluso se ha llevado los premios a su vitrina de éxitos.

Sin embargo en vez de sentirnos orgullosos de este gran logro de esta mujer que es una revelación y ha puesto en alto el nombre de nuestro, muchos mexicanos han preferido discriminarla con burlas, memes y mofándose de la actriz por sus características de origen étnico, lo cuál habla de lo lejanos que estamos cómo país de la cultura de NO discriminación y no nos hagamos, lo hicimos con Yuawi en las pasadas campañas electorales y lo hacemos todo el tiempo.

No son baños de pureza, la realidad es que somos una sociedad que señala, Juzga y discrimina sin profundizar en lo realmente valioso, preferimos decir que no tiene clase para vestirse y estar en una alfombra de Hollywood, o que su color de piel no combina con su el corte europeo de su vestimenta, yo me pregunto: ¿Es realmente eso más importante que tener una mujer de origen mexicano de origen étnico en una alfombra roja de los premios Oscar? De verdad somos tan mezquinos que preferimos discriminar a nuestra gente que aplaudirle por sus logros?

Otros muchos espacios informativos han hecho su parte y han apoyado, sin embargo en muchos otro he visto la reacción que expongo este texto.

La película mexicana ROMA, podría hacer historia en la 91 entrega de los premios Óscar a celebrarse en próximos días pues además de la nominación en la categoría Mejor actriz se encuentra para 9 estatuillas más.

Yo mismo compartí algunos memes en dónde se hacia mofa de la joven por su apariencia o tipo de ropa y decidí no hacerlo más, porque me llena de orgullo ver a una mujer mexicana en los escenarios más exigentes recibiendo premios por su trabajo artístico.

La invitación es aplaudir más a nuestra gente y eliminar la discriminación de nuestras vidas, a las personas que critican de manera despectiva no la veo haciendo algo más sobresaliente que Yalitza.

Sintámonos orgullosos de nuestras raíces. del valor de nuestra gente, tenemos grandes deportistas, científicas, académicas escritoras, y a mi en lo personal no me importa si se visten a la moda o si su color de piel va acorde con el de su vestido, me importa sentirme orgulloso porque me representa como parte de México.

FELICIDADES Y GRACIAS YALITZA. Nos leemos en la siguiente #Tintapublica