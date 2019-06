TINTA PÚBLICA: Acoso sexual un mal que azota a la entidad

No es un tema de últimos tiempos, la realidad es que era pequeño y creció, luego entonces volteamos a ver, intimidaciones, vejaciones, cuotas de poder de un hombre hacia una mujer, existió, existe y es responsabilidad de la sociedad en su conjunto buscar la disminución del fenómeno como primer paso para la ideal erradicación del mismo, en estas últimas fechas hemos escuchado más del tema ya que en la máxima casa de estudios se han presentado situaciones, que a diferencia de otros tiempos éstas si fueron denunciadas.

Otrora era difícil que una mujer de cualquier edad denunciara, muchas por vergüenza, temor a una represalia académica, que se le etiquetara de mentirosa, entre otras situaciones que fomentamos como sociedad patriarcal y machista. En ocasiones ni en la propia familia son reclamos que no se toman en cuenta con seriedad y se minimiza la gravedad de un acto de esta índole.

A pesar de que en el código penal federal este delito puede alcanzar los 4 años y medio de cárcel y hasta los 8 si se comete contra una mujer menor de 18 años, en la calle, en los empleos y en las escuelas va al alza.

En la sociedad machista en la que vivimos se escuchan lamentablemente hasta hoy día expresiones como: “ella se lo busca”, es que se viste provocativa “una señorita decente no tiene por qué estar fuera de su casa a esas horas”; “claro con esos escotes y faldas que esperaba” y así podría continuar con muchas expresiones más que vulneran y violentan a las mujeres por el hecho de ser mujer.

No nos detenemos a reflexionar que del acoso al abuso hay solamente una línea muy delgada y tenemos hijas, hermanas, primas, madres y en lugar de hacer frente común y exigir pleno respeto para ellas, es más cómodo señalar fomentar la sociedad machista continuar de forma desmedida vulnerando los derechos de las mujeres.

Talvez no exista una cantidad específica de campañas preventivas o de invitación a la denuncia, pero seguramente me doy cuenta cuando un compañero de trabajo o profesor intenta acosar sexualmente a una compañera y es ahí cuando la conciencia social nos debe de llamar y hacer frente común no permitamos más estas actitudes, leemos en medios y claro son nombres extraños por lo tanto no nos afecta pero si no frena no tardará en ser una mujer de tu familia o una mejor amiga, si vamos por la calle y podemos auxiliar a una dama que es violentada hagámoslo.

LA UADY en estos momentos lleva investigación por varios casos de acoso y eso es muy buen avance que sirva de referente para los acosadores que se llegue a últimas consecuencias y en el plano legal que se endurezcan las sanciones, que cause un temor real intentar si quiera actos de esta índole.

Que pare ya este mal que lesiona el tejido social de nuestro Estado. Será un placer continuar con nuestros encuentros, nos leemos en la siguiente Tinta Pública.