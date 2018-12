Sueña en grande: Toma la iniciativa parte 2

Tal vez no tengas idea de lo que te espera, pero no cambies la ruta, sigue adelante.

Después de pasar varias horas con el director del canal de televisión me dijo; yo te patrocino los primeros 10 programas. ¿Cuándo quieres comenzar?

La verdad me quedé sorprendido que me dijera eso ya que la mayoría de la gente no hubiera querido hacer nada si no les pagaba.

Esa es la importancia de tomar el primer paso cuando quieres lograr algo. No te puedes esperar hasta que tengas todo el dinero en el banco, si te esperas nunca lo vas a lograr. Le dije, que en treinta días podíamos comenzar. Ok, me dijo; grabaremos 4 programas de 30 minutos cada uno por sesión. ¡Perfecto!

Ahora si no sabía que iba a hacer, tenía un programa de televisión y nunca había hecho nada en televisión, ni había entrevistado a nadie. Lo primero que se me vino a la mente fue pensar a quién iba a entrevistar. Pensé en mi amigo Roger, que era productor de cine, en una amiga que era cantante y así se me ocurrieron cuatro invitados.

Esa noche, me puse a escribir el script de los cuatro programas, los temas, que les iba a preguntar y de que íbamos a hablar durante treinta minutos. Una semana después tenía los cuatro programas escritos, ya solo tenía que esperar la fecha para ir a grabar. Yo creo que mis invitados pensaban que estaba loco por comenzar el programa pero a mí no me importaba lo que la gente pensara de mí.

Llegó el día, grabamos los cuatro programas en un estudio increíble, la verdad ni yo lo podía creer.

No habíamos tenido que rehacer tomas, todo había salido perfecto. Ahora iban a editar los programas y se los tenía que llevar al dueño de la cadena. Estaba seguro que el programa me iba a abrir puertas muy grandes y que iba a poder dejar de dar clases de tenis.

Semanas después, entregue los primeros programas a la estación y me dijeron que lo pasarían los sábados a las 9:30 am. ¡Increíble!

Un sábado, estaba dando mis clases de tenis cuando comenzó a sonar mi teléfono; sonaba y sonaba, como estaba dando clases lo apague. Al terminar el día me metí a revisar mis mensajes y me quede sorprendido. Al final de cada programa, yo había puesto mi teléfono por si la gente tiene preguntas o comentarios.

Tenía más de diez mensajes de personas que me hablaban para felicitarme, para darme las gracias de que estaba haciendo un programa positivo. Mamás, hijos y todo tipo de personas me habían hablado ese día. Así es que pensé, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida.

Estaba haciendo algo que ni siquiera sabía si lo estaba haciendo bien o no, y aquí me estaban hablando porque el contenido los estaba inspirando. ¡Wow! Que increíble poder trabajar en algo que no solo te dejará dinero, bueno aunque en ese momento no me pagaban, pero lo más increíble, era el poder hacer algo que ayudará a la gente.

Ahí comenzó una aventura, que sigo viviendo hoy en día. Cuando comencé el programa de televisión, escribí en un papel que iba a comenzar mi marca de Dream Big, para inspirar a la gente a seguir sus sueños. Escribí que iba a producir contenido positivo, desarrollar productos y eventualmente ayudar a mucha gente para que ellos también pudieran lograr sus sueños.

No tenía idea lo que me esperaba, y lo volvería a hacer sin cambiar nada… Continuará.