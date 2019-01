Sueña en grande: ¿Qué vas a hacer hoy?

Te invito a que me sigas en YouTube - Juan De Lascurain.

La mayoría de las personas se la pasan viviendo en el pasado o en el futuro. Muy pocas viven y disfrutan el ¡hoy!

La mayoría están preocupadas por lo que les pasó o por lo que les pudiera pasar en el futuro. Digo pudiera porque la mayoría de la gente vive atemorizada de el futuro.

Y ¿si me da una enfermedad? y ¿si me quedo sin dinero? Se la pasan contemplando cosas que la mayoría de las veces nunca suceden. A todos nos han pasado cosas que igual quisiéramos no haber tenido que vivir. Pero las vivimos, y el estar acordándonos todos los días de lo negativo que nos sucedió, no nos ayuda a crecer.

Hace tiempo estuve trabajando con unos jóvenes que vendían un producto. Habían ido a una Expo y no les había ido nada bien. Se quejaban de todo lo que habían tenido que invertir, las horas que habían tenido que estar ahí para nada.

Les dije que yo no creía que habían perdido su tiempo ya que esa inversión no era perdida. Igual el participar en esa expo los había forzado a tener que hacer cosas extra que de otra manera no hubieran hecho.

Yo llevo más de 14 años creciendo mi marca. La primera vez que saque 200 playeras con un diseño mío y traté de venderlas sólo pude vender 20. Y eso que las vendí a conocidos que seguro me las compraron por sentirse mal por mi.

El resto las regalé! Nunca me pasó por la mente un pensamiento de decepción. Obvio me hubiera gustado haberlas vendido todas! Pero no se dio en ese momento. Así he hecho muchas cosas que parece que han sido un fracaso.

La gente que vive en el pasado y futuro no ven lo que está sucediendo hoy. Muchas de las cosas relacionadas con el éxito, ellos sólo lo basan en temas económicos. Pero no se dan cuenta que hay muchas otras cosas que están sucediendo con lo que haces que igual en su momento no te dejan dinero. Y no por eso quiere decir que no vas por el buen camino.

Lo que te pasó ayer, déjalo en el pasado. No te lo amarres. No pierdas el tiempo sufriendo por lo que crees que te va a pasar mañana. Imagínate un piloto que despega de México a Madrid. Imagínate que a los 20 minutos ya esté preocupado por el aterrizaje.

Obvio sabe exactamente que en el momento que tenga que prepararse para aterrizar tomará todas las medidas necesarias. Pero su enfoque está en lo que está pasando en ese momento y previniendo situaciones que pudieran ponerlos en peligro.

Prevenir situaciones negativas y preocuparte por todo lo malo que te pueda pasar son dos cosas muy diferentes. Es bueno prevenir y hacer todo lo posible para que lo negativo no suceda, pero el vivir en temor no te ayuda en nada.

Así que te quiero motivar a que te enfoques en lo que vas a hacer hoy. Hoy hay muchas cosas por lograr, mucho trabajo por hacer y cada minuto que no trabajas en ello son minutos que estás desperdiciando.