Starbucks quitará sus popotes, esto es algo ¿bueno o malo?

Hola a todos mis eco amigos, soy Jossy Zamora con otra columna de “Eco de eco”, tocando temas ambientales.

El día de hoy vamos a platicar sobre ¡una gran noticia!, que ha causado polémica con varios ambientalistas, y es el anuncio de que Starbucks ya no usará popotes en un lapso de dos años y esto por que hablan de que es una empresa tan grande que podría hacer el cambio ya y con todos sus productos, que estoy totalmente de acuerdo, en lo que no lo estoy es que no celebramos esto como un logro, esto porque si lo es, Starbucks es una empresa internacional e influyente en pequeños establecimientos, al unirse (aunque sea paulatino y no con todos sus plásticos) tal vez no ha hecho el cambio que podría, sin embargo esto va a hacer que el tema ecológico llegue a mucha gente que no sabía del tema, y esto gracias a lo que Starbucks está haciendo.

Los popotes de plástico son una de los productos que contaminan el mundo

Por otro lado esta marca se convirtió en el café de moda y renovó la manera en la que se consumía el café, sin embargo esta industria práctica "para llevar" hizo de algo cómodo, a algo que contamina demasiado, ya que sus vasos desechables y popotes tienen una vida de unos minutos y prevalecen en el mundo por más de 500 años y lo peor es que no solo es el popote, también incluye cualquier producto hecho con plástico que llegan al mar y no solo contaminan, sino que afecta la vida marina.

Una investigación que publicó la Organización Internacional del Café estima que cada año se utilizan 600 millones de vasos de papel y plástico que después de unos minutos se van a la basura, y Starbucks se adjudica un 1% de esos desechos, es decir, 6 millones de vasos al año.

Debido a su gran éxito, la empresa comenzó a llevar esto a un nuevo nivel, ya que convirtió todos sus productos en la modalidad de la "comida rápida" utilizando empaques de plástico al por mayor.

Debido a tantos ataques a la empresa, en especial por la campaña que se hizo llamada "starbucks, break from plastic", ha tenido tanta presión que la empresa que ahora decidió hacer estos cambios de quitar por completo los popotes (de manera paulatina en dos años) para ofrecer en un futuro, popotes biodegradables, además que comenzará a utilizar tapas que no necesiten popote.

los plásticos desechables son un problema de contaminación

Otro punto importante son los vasos de cartón, ya que a pesar de lo que se pueda pensar, estos no se pueden reciclar tan fácil, sin embargo también harán modificaciones en esos productos ya que están reforzados con un plásticos para evitar que la bebida se derrame.

Esta es una prueba más de que la consciencia y la presión social, pueden hacer que una empresa tan grande cambie sus productos para bien del medio ambiente.

En la bolsa siempre llevo un popote para usarlo en bebidas como smoothies. atte. Jossy Zamora

Esto es un inicio... sigamos presionando para que se quite por completo todo el plástico que utilizan todas las empresa y además presionemos en cada lugar al que vayamos y que sepan que eres un consumidor que le importa que al lugar al que vaya te fijas si tiene desechables amigables con el medio ambiente o no.

