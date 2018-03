Soy feo pero bueno

Jossy Zamora/Diario La Verdad Opinión.- El año pasado, viendo en redes sociales, salió un tema de “risa” según la gente. Era una manifestación de los maestros en Oaxaca por el tema de las reformas educativas, y por supuesto que las peleas con la autoridad no se dejaron esperar. El problema fue que me inundó la tristeza al ver que el tema central era un chico aventando a un tlacuache que agarró de la cola, como arma contra los policías. Obviamente no puedo comprender por qué utilizan a un animal de esa manera, pero lo que mas me enoja son los memes que se hicieron . ¿En qué momento nos volvimos tan insensibles del dolor de un ser vivo? Este tipo de acciones se debe a la falta de información de las personas ¿A quién le importa un animal tan feo y desagradable? Pues déjenme contarles por qué debería de importarte . Para empezar los tlacuaches son los únicos marsupiales que tenemos en México, y existen desde hace 60 millones de años. Se cree que es un roedor por el aspecto muy similar a las ratas, sin embargo, eso es falso, por lo mismo, no transmiten NINGUNA enfermedad como la rabia, ni son una plaga. Están mas cerca de la familia de los canguros, que de las ratas. Lo peor que pueden hacer en tu casa es comerse las arañas, los alacranes, y las cucarachas. Son cero agresivos , tanto que se hacen los muertos cuando se sienten en peligro. Otro dato importante ¡No comen perros! Otro mito TERRIBLE que he escuchado y aunque no lo crean, la gente sí piensa eso. Hay distintas variedades de tlacuaches que se distribuyen en todo nuestro país, coexistiendo con las poblaciones, ya que hemos invadido su espacio. Solo existe una especie que está en peligro de extinción, “ el tlacuache acuático” , el único que no se ha podido adaptar a la invasión del hombre, ya que se ha contaminado de manera drástica su hábitat provocando que se haya aminorado de manera alarmante su población. Su único pecado ha sido ser feo, y sonará gracioso, pero es mas serio de lo que parece. La gente los mata a palazos, los atropella cuando los ve en la calle, o los agarra para lanzarlos como bomba en algún tipo de pelea, sin saber que es un animal de lo mas dócil del mundo, que incluso, puede traer beneficios por tenerlo cerca de tu hogar, por el hecho de que se come a los molestos insectos. Si tienes uno merodeando por tu casa y de plano te molesta su existencia, te pido no lo mates, mejor habla a “Claus denuncia”, la puedes encontrar en Facebook. Ellas se dedican a proteger a estos curiosos animales, regresándolos a donde nadie los lastime. Ayúdame a compartir esta información y hagamos eco de esta eco-matanza a la que están expuestos los tlacuaches.

