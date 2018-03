Sobre aviso no hay engaño

Adriana Chuc/Diario La Verdad Opinión.- No confíes en nadie Adriana, nunca sabes quién podrá traicionarte, nadie de aquí es tu amiguito, así que llévatela tranquila con todos pero recuerda que no estás aquí para hacer amigos...” Recuerdo claramente estas palabras cuando llegué a trabajar, no le tomé mucha importancia, yo estaba consciente de que solamente iba a trabajar, pero si en el camino encontraba un buen amigo ¿por qué no iba a confiar en la gente? Siendo sinceros, todos tenemos cierto grado de paranoia, pero ¿hasta qué punto es normal sentir desconfianza de las personas que nos rodean? Las personas con trastorno paranoide de la personalidad tienen un patrón de desconfianza hacia las intenciones de los demás, interpretándolas como perjudiciales. El típico pensamiento de que “todo el mundo está en su contra”, es llevado al extremo y afecta todos los ámbitos de su vida: el trabajo, sus amigos o la familia; todos quieren engañarlo, explotarlo o tomarle el pelo, incluso sin tener motivos para creer esas hipótesis. No hablo de los típicos dramas de mamá, cuando se hace la víctima porque nadie le ayuda en la casa. Los trastornos de personalidad deben tener patrones estables de comportamiento por lo que son diagnosticados en edad adulta, en su mayoría. Durante la infancia o adolescencia nos encontramos en pleno desarrollo y enfrentamos cambios en la personalidad, pero también es posible diagnosticarlos. El padecimiento se produce entre el 2.3 y 4.4% de la población y, paradójicamente a lo que se cree, es más frecuente en hombres que en mujeres, así es, no somos tan paranoicas. Tampoco hay que confundirlo con el clásico berrinche para llamar la atención, me disculparán pero esa gente que juega a tener problemas sólo necesita madurar. Las personas con trastorno paranoide son tan desconfiadas que sienten una excesiva necesidad por ser autosuficientes o independientes, no pueden trabajar en equipo, actúan de manera reservada y dan la impresión de ser personas “frías”, objetivas o nada emocionales, sobre todo expresándose con obstinación, hostilidad o sarcasmo. Es precisamente este tipo de actitudes, las que pueden generar una respuesta negativa en los demás, que curiosamente al final, les sirve para confirmar su hipótesis inicial. ¿Te sientes paranoico? Tranquilo, es completamente normal que en ciertas circunstancias tengamos algún episodio como estos y no por eso quiere decir que tengas esta patología. El problema surge cuando es algo recurrente y prolongado, cuando comienza a generar angustia y afecta todas las áreas de la vida de quien lo padece. Al poco tiempo, las personas del trabajo en las que confiaba fueron las primeras en hablar mal de mí y señalarme. El brother que me hizo el comentario tenía algo de razón en sus palabras (aunque un tanto exagerado para mi gusto). No te la puedes pasar desconfiando de todos o dejando que los momentos desagradables decidan tu futuro. ¡A seguir confiando mi gente! de eso se trata la vida.

