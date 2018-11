SinRodeos: Ni chismes, ni “al parecer”

Mesurado, conciliador, un político fuerte por su capacidad de diálogo y de sumar a las distintas fuerzas políticas en bienestar de Yucatán, son cualidades que todos los yucatecos quisiéramos encontrar en quienes hoy gobiernan nuestro estado, nuestro país; sin embargo ya en los primeros meses de gobierno, en Yucatán vemos que lejos de esto, han venido a más los despidos injustificados en una clara línea partidista, sin más argumento que las fobias y los revanchismos, y hasta ventilado mediáticamente cifras y datos de las finanzas públicas sin ningún tipo de sustento, cerrado así toda opción de diálogo y consenso.

Así es, nos referimos a las recientes declaraciones de los funcionarios estatales que, sin sustento alguno y contrario los documentos emitidos por ellos mismos días atrás, ahora nos dicen que el gobierno anterior gastó más de lo que le correspondía, afectando con ello las finanzas públicas del estado y generando encono social por la manipulación informativa tendiente a sembrar la idea de faltantes o mal manejo de los recursos públicos.

¿Y las pruebas? ¿Y las denuncias? ¿Se equivocaron entonces cuando apuntaron en el Primer Informe Trimestral de las finanzas públicas, analizado, redactado y publicado por el gobierno de Mauricio Vila, en el sentido de que el gobierno de Rolando Zapata gastó en línea, de acuerdo con el despeño presupuestal esperado, y por debajo de los ingresos totales del estado?

Así lo denunció desde el Congreso del Estado el líder de la fracción parlamentaria del PRI, presidente de la junta de gobierno y coordinación política, Felipe Cervera Hernández, quien desde la tribuna y en posterior rueda de prensa a nombre de los diputados del PRI, exigió responsabilidad por parte de los funcionarios estatales y no comenzar litigios en medios de comunicación sin un sustento documental, o peor aún, cuando los documentos oficiales emitidos por ellos mismos son los que contradicen lo que ahora nos quieren vender a los yucatecos con claros tintes políticos.

Ya de pasadita el diputado también les recordó que, durante la administración de Patricio Patrón Laviada, emanado de Acción Nacional, hubo duros cuestionamientos al gobierno encabezado en aquel entonces por el PAN, sobre un jugoso negocio inmobiliario con los terrenos del ISSTEY, situación que dijo nos debe mantener atentos porque entre los chismes, dimes y diretes que ahora ventilan los funcionarios de Mauricio Vila, está precisamente el cuestionamiento a viabilidad financiera del instituto en cuestión.

“Nos recuerda los negocios inmobiliarios que vimos en el periodo 2001 – 2007 cuando precisamente terrenos que se habían dado para que el ISSTEY tuviera fortaleza financiera, fueron utilizados para comerciar todo lo que hoy es la zona de Altabrisa y que se dijo, los obtuvieron particulares ligados al gobierno de aquella administración, fingiendo una descapitalización del propio ISSTEY y generando que se quedara sin esos recursos, haciendo un muy buen negocio inmobiliario” advirtió el líder del Congreso local.

Y es que, para que aumentara el valor de los bienes del instituto, precisamente la administración anterior creó el fideicomiso “Ucú”, por lo que el ISSTEY cuenta ahora con propiedades que le permite tener activos que aseguran su viabilidad financiera y las declaraciones vertidas a los medios parecen también ser contradictorias de la realidad o con intenciones poco claras.

#SinRodeos, de lo que si estamos seguros, es de que los nuevos funcionarios estatales deberían conducirse con mayor mesura y dejar los intereses de partido siempre en segundo plano, ya que es su obligación como servidores públicos. Sin duda lo mejor que podría ocurrirle a nuestro país, y desde luego a nuestro Yucatán, es que no se quede todo en chismes o en un “al parecer” y que procedan y cumplan con su trabajo. O como decía el diputado Cervera, “si lo que no saben es cómo hacer su trabajo, que lo reconozcan, estoy seguro que habrá varios profesionistas de los que corrieron que gustosamente harían esos trabajos que los funcionarios parecen no poder cumplir”.