#SinRodeos: El error de octubre

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Ha transcurrido una semana más en la que la discusión sobre dónde aterrizar el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México acapara la agenda mediática nacional.

Entre encuestas patito y veladas advertencias de lo que podría conocerse, dicen, como “el error de octubre”, llegamos a la fatídica fecha en que se desarrolla la consulta que inició ayer jueves, y terminará el próximo domingo 28 de octubre, en la que sabremos lo que ocurrirá con esta importante obra.

Sin duda la decisión es política, pues técnica no lo es, como ya comentábamos la semana anterior, y en lo personal me parece que lo lógico sería pensar que se trata de una salida digna para que el presidente electo pueda declinar a favor de Texcoco y deslindarse de la responsabilidad de faltar a uno más de sus compromisos de campaña.

Me parece que la consulta en si ya es un error. Trasladar la responsabilidad de una decisión así, que debe obedecer a aspectos técnicos, financieros y hasta ecológicos si usted quiere, pero no políticos, es desde mi particular punto de vista una acción irresponsable que pone en riesgo muchas otras decisiones de gobierno, que aún están por venir.

Pero hablando estrictamente de algunos puntos relevantes de la obra en cuestión, una investigación del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) arrojó que para 2014 México ya se encontraba rezagado en materia aeroportuaria, ocupando el lugar 39/136 países en calidad de infraestructura de transportación aérea, mientras que de 2011 a 2017 pasamos del 19% al 35% en vuelos con demoras por saturación.

Estos datos cobran mayor relevancia cuando conocemos que uno de cada tres pasajeros pisa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que la mitad de la carga aérea que llega al país pasa por el mismo aeropuerto; y a pesar de su importancia, el AICM aún está muy lejos de alcanzar el potencial de mercado y la escala económica y demográfica en el Valle de México.

Estadísticas de 2017 señalan que mientras el AICM recibe al año 449 mil vuelos, el top 10 promedio arroja que a nivel mundial se recibe 616 mil, y aeropuertos como el de Atlanta en EU, reciben al año 883 mil pasajeros, es decir, casi el doble que el de la Ciudad de México.

Si hablamos de carga aérea, encontramos que mientras el aeropuerto actual de la Ciudad de México recibe en promedio 0.54 millones de toneladas al año, el promedio mundial es de tres millones de toneladas, y casos extraordinarios como el de Hong Kong recibe 4.8 millones de toneladas al año.

Es decir, sin pretender ser expertos, los elementos al alcance evidencian la necesidad de modernizar nuestra infraestructura aeroportuaria, particularmente el aeropuerto de la Ciudad de México, que durante varios años se había venido gestando esta obra indispensable para la economía de nuestro país, la cual incluso desde la época de Vicente Fox ya se había intentado comenzar a edificar.

Pero hablando del aspecto financiero y los mercados, Citibanemex asegura que cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco sería “el error de octubre”, toda vez que detener estas obras, además de las pérdidas obvias del capital invertido hasta el momento y el mensaje negativo a los mercados de detener la opción más viable para expandir la capacidad aeroportuaria de la zona metropolitana, implicaría multas que alcanzarían los 6.3 MMDD, equivalente al 0.5% del PIB.

En fin, ya solo tenemos que esperar unos días para conocer el resultado de la consulta, aunque #SinRodeos, al final todos sabemos que la decisión no será la que arroje dicha encuesta, sino que le aseguro, será lo que diga el dedito de AMLO, que disfrazado por ese “ejercicio democrático”, evadirá así toda la responsabilidad política y hasta legal que como presidente de los mexicanos tiene en relación a una obra de tanta envergadura.