#SinRodeos: A la espera de lo que está por venir

Se ha dado el cambio de gobierno en Yucatán y sobre los diputados que conforman la LXII Legislatura, encabezados por Felipe Cervera Hernández, pesa la incertidumbre de lo que está por venir; y lo mismo ocurre con los 105 ayuntamientos. (Mérida se cocina aparte ya que, sin lugar a dudas, quien mandará será también el gobernador Mauricio Vila).

La era de Rolando ha concluido con la certeza de que su gobierno deja un pésimo balance para su partido, porque prevalece la sensación de traición, de derrota, del desánimo que se percibe en los pasillos del PRI, en las oficinas de gobierno, donde no saben quienes sí o quienes no contarán con un espacio de trabajo.

Eso sí, al final, con un balance más bueno que malo en temas como el desarrollo económico de la entidad o la seguridad pública, que cuentan con la aprobación de la sociedad en general, aunque esto no se haya visto reflejado en las urnas.

No cabe duda, fue un gobierno de resultados que no supo comunicar sus logros, que se encerró en su propia burbuja de halagos, perdiendo las dimensiones de la realidad. Un gobierno que pudo haber trascendido si la soberbia y la cerrazón no se hubieran impuesto, sumando en lugar de estar restando y dividiendo a sus propios correligionarios. Un gobierno alcanzado por muchos, del que se adueñaron unos cuantos, que no tomaron en cuenta importantes liderazgos y gente capaz de probados resultados.

¿O simplemente habrá sido traición como muchos dicen?

Como sea que haya sido, Mauricio Vila ya es gobernador Constitucional de Yucatán y en los próximos años veremos un reacomodo de las fuerzas políticas del estado, tratando de perfilarse hacia las elecciones intermedias para buscar arrebatarle al PRI, de lo poco que le queda, el contrapeso que le representa al Ejecutivo el poder Legislativo.

Sin duda, Vila hizo una campaña donde supo aprovechar cada uno de los errores de sus oponentes; ha sido prudente, sensato, capaz de dar resultados, o al menos así lo hizo en el Ayuntamiento de Mérida, desde donde fue perfilando su carrera hacia la gubernatura. Evitó confrontarse, tejió fino, aprovechó no solo cada recurso a su alcance desde la gestión que desempeñaba como alcalde, sino que supo sacar ventaja del mal manejo de la comunicación del gobierno saliente, construyendo importantes alianzas y complicidades.

Mauricio Vila construyó así, paso a paso su triunfo, aliándose con quien debía hacerlo, y a pesar de su propio partido, que apenas dos administraciones atrás había sufrido una abrumadora derrota frente a Ivonne Ortega, de la cual no se había repuesto y que aún era causante de que se inculparan unos a otros y permanecieran divididos en grupos confrontados y sin que hubiera alguna señal de que pudieran reagruparse.

Finalmente, parte de esa misma división del PAN pone a Joaquín Díaz Mena en el escenario como el principal oponente de Vila, pues desde ya deshoja la margarita tratando de armar una estrategia basada en el poder que Morena le ha brindado, que le permita llegar en 6 años, por tercera ocasión, a la contienda por la gubernatura de Yucatán; total, ya Andrés Manuel ha demostrado que el que persevera alcanza, sin importar edad, bandera o promesas, sin importar lo irreales que suenen que a razón de repetirlas una y otra vez, la gente las creerá, ya sea por anhelo, esperanza o convencimiento.

Desde este espacio le deseamos éxito al gobernador Vila, así como a Felipe Cervera, que sin lugar a dudas tiene en sus manos la posibilidad más viable de reconstruir lo que queda del PRI y encabezar una oposición responsable que permita, como un contrapeso real, trabajar junto al gobierno estatal y federal para que a Yucatán le siga yendo bien a pesar de los intereses políticos o de grupo.