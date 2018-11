Sin Rodeos: La Mafia del Poder Inmobiliaria

En los últimos meses se ha venido ventilando en diversos medios de comunicación, supuestas operaciones de una “mafia inmobiliaria” que presuntamente habría operado desde el propio gobierno para adueñarse de tierras en la franja costera de nuestro estado, lo que nuevamente pone en el ojo de huracán a diversos funcionarios de la administración anterior.

Lo cierto es que de existir dicha “mafia” y de haber funcionarios o ex funcionarios involucrados, todos quisiéramos que se llegue hasta las últimas consecuencias y se castigue a quienes resulten involucrados; pero vayamos por partes, porque lamentablemente, ilegalidades en el mercado inmobiliario no son recientes y hemos sabido a lo largo de varios años de diversos casos, no solo en la franja costera, ni de reciente aparición, sino que suceden en todo el estado y como decía, desde hace varios años.

Y es que precisamente hace tan solo una semana, por poner solo un ejemplo, salía a relucir nuevamente aquel sonado caso de los terrenos de Altabrisa, en el que presuntamente se había beneficiado a inversionistas ligados a la administración que encabezó de 2001 a 2007 el ex gobernador Patricio Patrón Laviada, con la venta de terrenos propiedad de ISSTEY, que nos decían, se adquirieron para respaldar la viabilidad financiera de dicho instituto.

Pero también hemos escuchado sobre los jugosos negocios de especuladores ligados al gobierno (no veo otra forma de hacerlo) en terrenos de Hunucmá, Celestún, Progreso, por mencionar algunos, en los que adquieren tierras a precios irrisorios y luego son “regularizados” y comercializados a precios mucho muy por encima de los centavos pagados a ejidatarios y campesinos, que pierden sus tierras por la necesidad de solventar un imprevisto o simplemente para salir adelante con sus gastos diarios, porque el campo no es redituable.

Por ello no sería extraña la presunta participación de malos servidores públicos en operaciones tan cuestionables, y menos aun cuando la especulación se hace presente, porque los funcionarios conocen de manera anticipada la proyección de desarrollos inmobiliarios o empresariales que dan plusvalía a esas tierras con las que lucran ilegalmente, por lo que todos queremos que hechos así no queden en la impunidad o solo en dimes y diretes, y se castigue a quien deba castigarse llegando hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, en los hechos recientes aparentemente el tema habría ido más allá, de la ya de por si delicada especulación de tierras, pues supuestamente en estos casos existe hasta manipulación de documentos y actos de gobierno encaminados a dar “legalidad” a operaciones fraudulentas, por lo que el asunto se torna aún más grave y de por ende de mayor interés para toda la sociedad, cansada de tanta corrupción sin consecuencias. Estaremos atentos a esto.

Por cierto, hablando de corrupción e impunidad, regresa a la agenda mediática el tema de la amnistía que supuestamente otorgaría el gobierno federal entrante. Algo así como un borrón y cuenta nueva.

El problema es que ante un discurso tan incendiario como el que ha protagonizado por 18 años el ahora presidente electo, será difícil que se apague la irritación social en torno a estos temas con una supuesta amnistía, como ya lo vimos en recientes entrevistas radiofónicas y televisivas, el las que la constante es la pregunta de qué sucederá con los ex presidentes Peña, Calderón, Fox y Salinas.

Cierto es que todos deseamos un México en paz y sin corrupción, y sobre todo, sin impunidad, porque seguramente será también el final de tanta violencia e inseguridad que agobian a nuestro país, y si para ello la mentada amnistía o hasta la militarización en la llamada “cuarta transformación” fuera la solución, bienvenida sea; pero como casi todo discurso en campaña es dicho a modo, o para decirlo más claro, a la sociedad le dicen justo lo que quiere escuchar, la realidad es que difícilmente lo que está por venir solucionará las cosas, al menos no en los términos planteados. ¡Al tiempo!

#SinRodeos, en el discurso nos dijeron que había que sacar a los militares de la calle y ahora nos anuncian una militarización disfrazada de guardia nacional, del mismo modo que creemos que la tan cuestionada amnistía propuesta en la última campaña, seguramente funcionará a modo, respondiendo más a intereses políticos de casos tan sonados como los de Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia o Nestora Salgado, ahora afines a Morena y al presidente electo, que para abonar a un proyecto de paz para nuestro México que tanto lo necesita.