Sexo… ¿Deseo, necesidad o satisfacción?

La verdad, diversas personas brindan diversas opiniones; pero a ciencia cierta el sexo podría jugar los tres roles en una relación. Es muy bien escuchado que llega un momento en el que el cuerpo necesita tener sexo, y no todas las personas mantienen como base ‘masturbarse’; así que esa no es la necesidad, sino estar en contacto con otro cuerpo, en términos heterosexuales (hombre + mujer) o bien en términos homosexuales (hombre + hombre o mujer + mujer), esto ocurre cuando el ser tiene un gusto o preferencia por alguno otro de su mismo sexo. Esto no influye, pues hoy en día, gran parte de la sociedad percibe una buena aceptación para la comunidad LGBTTI. Así que las preferencias sexuales de cada individuo radican con una amplia variedad de necesidades humanas.

Hagamos una comparación para determinar, la manera en como vez el ‘sexo’; te daré las definiciones de los tres conceptos y con base a tu criterio sabrás por cuál de las tres de guías más…

DESEO: Es el interés del individuo producido por un bien común, tiene un propósito o una finalidad que logra conseguir. El deseo es igual a ansiedad, biología, genética, interés, excitación, sensaciones, erotismo, hormona del amor (oxitocina). De acuerdo a lo que el sexólogo clínico de origen mexicano David Barrios dice, es:

“Un estado anímico, una propensión a excitarse y un cúmulo de sensaciones agradables”.

NECESIDAD: Hecho o cosa que carece una persona, lo considera necesario para su conveniencia y para llenar el vacío que siente o tiene. La necesidad es igual a hambre, apetito, saciedad, excitación; comúnmente se dice “nadie muere por no tener sexo”, pero para mantener el deseo carnal es necesario provocar estímulos; C.S Lewis dijo:

“Todos saben que el apetito sexual, como el resto de nuestros apetitos, crece cuando somos indulgentes con él. Las personas que pasan hambre pueden pensar mucho en la comida, pero también lo hacen los glotones; a los que están hartos, al igual que a los famélicos, les gusta que los exciten”.

SATISFACCIÓN: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando tiene el apoyo del deseo o que logra cumplir una necesidad. La satisfacción es igual a placer, dicha, felicidad, complacencia. Mc Corty un profesor de Psicología decía que siete minutos serían suficientes, el profesor dijo:

“Desafortunadamente, la cultura popular actual refuerza muchos estereotipos sobre la actividad sexual, y muchos hombres y mujeres parecen creer en la fantasía de los penes enormes, las erecciones duras como una roca y el acto sexual que dura toda la noche”.