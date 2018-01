“Ser una mejor persona”|

¿Hace cuánto tiempo qué te dedicas al altruismo y qué fue lo que te motivó a involucrarte en esta labor?

Hace 21 años comencé con la filantropía, y una de las razones que me impulsaron a involucrarme fue por un acercamiento que tuve con el Club Rotario cuando era estudiante. Aspiraba a ser como ellos y ayudar a la gente y ahora con mucha alegría puedo decir que lo logré.

¿Qué has hecho de manera personal como altruista?

Recientemente terminé mi presidencia en el Club Rotario Cancún Bicentenario, y estoy de manera permanente como voluntaria en el Hospital General y la cárcel de mujeres, y enfocada a la promoción de un programa de becas de nivel medio superior.

¿Organizaciones, movimientos y campañas en las que has participado como altruista?

En Rotario como directora y actualmente como voluntaria, estoy dirigiendo el tema de las becas donde he logrado hacer convenios con diferentes universidades y apoyo a una asociación que se llama “Nada nos detiene”, que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de jóvenes a través de talleres y planes educativos.

¿Cómo te ha enriquecido esta labor como persona?

Mucho, estar en esta línea del altruismo me ha convertido en una mejor persona, me siento agradecida con la vida y con todas las personas que he conocido a lo largo de este camino.