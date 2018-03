Señores, hay una tragedia, dejen de andar peleando, no sean mezquinos por favor

Francisco Espinoza/Diario La Verdad @espinosapaco.- En verdad que para tratar de sacar agua para el molino propio, sin importar si el vecino de junto requiere del líquido para sobrevivir, los mexicanos nos pintamos solos. Expongo lo anterior porque hay algunos actores políticos que a pesar de la tragedia que hoy vive México están inmersos en tremendos pleitos, como si esto fuera lo más importante, bueno tal vez para ellos sí, pero señores, el país requiere que esta unidad siga intacta, que la solidaridad sea para siempre y que si hoy que estamos de rodilla nos levantemos para seguir así y no para que la clase gobernante y política vuelva a ponernos así con sus ‘iniciativas’, ‘cargas de impuestos’, ‘llamados a apretarnos el cinturón’ y demás ideas que a los asesores se les ocurren. Trato de pensar positivamente que las cosas van a mejorar en México, aunque finalmente sabemos que como todo en la vida, hasta en las mejores empresas o familias sucede, siempre hay alguien que se opone a lo que los demás proponen y eso ocurre exactamente con los que se creen ‘semidioses’ que no ayudan pero vaya que estorban. Como dicen coloquialmente ‘ni pichan ni cachan ni dejan jugar’. De lo positivo, si es que se puede decir que en medio de la tragedia que ha costado más de 300 muertes, hay algo positivo, está la forma solidaria y espontánea en la que la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, salieron a las calles a ayudar, la respuesta en todos los estados por medio de esfuerzos ciudadanos para recolectar víveres y toda clase de ayudas. Evidentemente, las convocatorias ciudadanas han tenido mayor éxito y credibilidad que las lanzadas por las autoridades, del nivel que usted quiera, pero la gente prefiere llevar su ayuda ante los organismos ciudadanos o, en otro caso, a la Cruz Roja Mexicana. Volviendo con el tema de la mezquindad en medio de la tragedia, ahí está el caso de un ex gobernador de Quintana Roo al que se le ocurrió organizar una fiesta entre senadores de su partido, el pasado 19 de septiembre, tal como lo divulgó el propio coordinador de la bancada, Emilio Gamboa Patrón. Sin duda, una actitud nada favorable por parte de Félix González Canto. Otro ex-gobernador, sólo que de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, por su parte, se le acusa en ese estado de mandar a unos supuestos rescatistas a la capital del país, quienes de inmediato comenzaron a subir a las redes sociales una serie de videos donde culpaban al mandatario Arturo Núñez Jiménez, de que no les ofreció ni un peso de ayuda. ¿Quiere más casos?, por ahí tenemos a un ex-jefe policíaco de un ciudad fronteriza del norte del país enfrascado en un pleito en redes sociales con una autoridad policíaca del centro de la República. Señores, por lo menos ahora, hagamos una tregua, marquemos una pausa, dejemos los pleitos a un lado y sigamos apoyando a México y a su gente. Definitivamente, la sociedad civil sin partido se lleva de calle a las instituciones.

