Secretoa voces

Sabemos que vivimos en un país donde la delincuencia se vive día a día y es algo que lejos de ignorar, inconscientemente nos hemos acostumbrado, ya muy pocas noticias nos impactan.

Hace unos días ocurrió un atentando a mano armada en una institución educativa de nuestro bello estado, Quintana Roo.

Eran las 9:45 cuando el alumno identificado con las iniciales G. G. M, perteneciente a la carrera de Administración de Empresas, fue ejecutado frente a sus compañeros.

Según los propios alumnos de la institución hay algunas ‘mulas’, o vendedores de sustancias ilícitas dentro de las instalaciones.

Nosotros como jóvenes, hemos permitido que esto siga creciendo. Pedimos y exigimos seguridad, ¿Pero qué hay de aquel que consume drogas?, literalmente ayuda a que este tipo de delincuencia crezca, y no solo dañe nuestro estado, si no también, nuestro país.

Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, Manuel Mondragón alertó sobre el incremento en el consumo de adolescentes y mujeres.

Dijo que lo preocupante es que el consumo de los adolescentes de 12 a 17 años aumentó 125 por ciento y el de mujeres 222 por ciento.

Es un secreto a voces que ya sabíamos, no solo en una universidad oh prepa de nuestro estado, si no en más del 90% de todas las instituciones educativas al menos 6 de cada 10 jóvenes consumen o venden sustancias ilegales.

Es importante que como padres, y hermanos mayores, sigamos trabajando en conjunto con la sociedad, para poder encaminar a nuestros jóvenes para que sean ellos mismos quienes paren con esta delincuencia, ya que sin consumidores, el narcotráfico sesearía.

Ante el escenario que ya se ha descrito en las escuelas, aderezado con el récord en investigaciones por narcomenudeo en la entidad durante el primer mes de 2018, vale la pena preguntarse qué hacer con los diagnósticos.