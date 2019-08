Se vive: Privacidad, asunto de cada quien

Todas las personas tenemos pensamientos, posesiones y secretos que no queremos que los demás sepan o vean ¿Cierto?, ¿Te has preguntado si alguna vez has cruzado esa línea con alguien más? A veces es difícil reconocer la diferencia entre estar interesado o preocupado por alguien, o entrometerse en la privacidad de esa persona.

Es cotidiano ver la satisfacción que se produce en los demás al escuchar un chisme, siendo este normalmente inclinado hacia alguna crítica negativa, alguna revelación privada o simplemente un invento. Y entonces, con la mano en la cintura somos capaces de jugar a juzgar o criticar a esa persona. Pero ¿Qué ocurre cuando eres el protagonista de algún rumor? Ahí deja de ser divertido.

Si hablamos de un valor universal que nos enseñan desde pequeños y que sin duda hace falta poner en práctica, es el respeto que genera paz, armonía y confianza; sin él nos podemos sentir vulnerables, atacados e inestables emocionalmente.

Los espectadores en un rumor tienen opciones y por lo tanto, poder. Simplemente basta con sentir empatía y actuar; y aunque tal vez seas bueno para ocuparte sólo de tus propios asuntos, ser testigo de una invasión de la privacidad podría hacer que te sientas involucrado.

Las personas que invaden la privacidad de otros generalmente se preocupan mucho por lo que las personas piensan y dicen de los demás, en particular de ellas mismas. Delatar a un invasor de privacidad por su conducta intrusiva muestra que el chisme puede revertirse sobre la persona que está diciendo el secreto o exponiendo la información. Recuerda, tú tienes el poder de empeorar o mejorar la situación.

Si tienes hijos, hermanos, sobrinos, nietos o cualquier persona con la que puedas compartirles esta información, ayudarías a contribuir y llevar el valor del respeto a otros horizontes.

Lee con atención querido lector, lastimar a los demás es lastimarte a ti mismo. Si se te conoce como un invasor de la privacidad, es muy probable que la gente no confíe en ti y muy pocas tendrán el valor de decírtelo y la realidad es que duele mucho cuando la gente pierde la confianza hacia ti.

Siempre ten presente: °No divulgues rumores sobre los demás sean o no verdaderos, °No trates de abrir cerraduras ni adivinar claves de contraseñas para conseguir algo, °No consideres que tienes derecho a saber todo, °No presiones a los demás para contarte algo, °No prometas guardar un secreto si crees que tendrás tentación de divulgarlo, °Recuerda lo bien que se siente que los demás confíen en ti, °Entiende que hay muchas razones por las que alguien quiere mantener algo en privado y que nada tiene que ver con tu confiabilidad.

No sientas vergüenza de exponer a un intruso, no le caerás mal a los demás, por el contrario, serás un imán de la gente positiva y eso te beneficia a ti y a entender quiénes son positivos en tu vida y quiénes no. Hay que darnos la tarea de sacar la basura de nuestra mente y eso conlleva muchas veces de alejarnos de quienes se encargan de meterla constantemente.

Recuerda que hoy SE VIVE, nos leemos pronto.

