Se recopilan historias

Trabajando en un medio inevitablemente conoces gente. Pero no me refiero a esos encuentros –Hola, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Si no que se conocen e investigan historias de vida pero prefiero llamarlo “Se descubren”.

Llevo más de cuatro años siguiendo de cerca, investigando, conociendo, indagando, descubriendo, relatando, compartiendo, transmitiendo y redactando historias de personas dignas de admirar lo que mejor se conoce como periodismo deportivo. Dentro de todo lo que conlleva esta labor de investigación la parte más noble definitivamente es la de recopilar historias, anécdotas de aquellas personas que tienen mucho que contar. La semana pasada tuve la grata coincidencia de concretar una entrevista vía telefónica desde Cancún hasta Los Ángeles.

Resultó y aconteció que Jiovani López, mejor conocido como “El Picasso del Deporte” tuvo el honor (y bien merecido por cierto) de inmortalizar al cancunense Carlos Vela a través de una pintura de más de dos pisos sobre un muro luego de su llegada a la MLS en los Angeles Football Club. Desde mi celular marqué los primeros dígitos +323 para así poder romper distancia y conocer un poco más del protagonista de esta peculiar historia. Muy amable correspondió mi llamada y de un segundo a otro ya estaba en línea con el mismo Jiovani López.

En su Instagram dejaba ver eran grandes obras de arte plasmadas con diferentes técnicas de pintura y dibujo inmortalizando a Canelo Álvarez, Giovani Dos Santos, Memo Ochoa, Miguel Herrera, Javier “Chicharito” Hernández por mencionar algunos.

“Cuando me enteré que Vela vendría a la MLS con los Ángeles me pareció fabuloso, es mexicano como yo y es un orgullo tenerlo por acá por lo que poder tener la oportunidad de inmortalizarlo en un muro sería genial ya que como latino creemos que la palabra muro es algo negativo por cuestiones de discriminación y así podría aportar un poco de armonía” Fueron sus palabras.

Con sus palabras me contó que un accidente lo había llevado a descubrir su indiscutible talento sobre un papel. Y es que él aspiraba a ser futbolista pero el accidente como una clara muestra de que “las cosas pasan por alguna razón” permaneció en reposo durante más de tres meses por lo que comenzó a pasar aquellos meses de “tragedia” pintando y dibujando. Colgamos la llamada con un grato “Mucho gusto, muchas gracias por compartirme y dejarme conocer tu historia” y él añadió que estaba feliz pues conocería a Carlos Vela.

Nada en este mundo terrenal tiene por completo felicidad y es que justo al día siguiente aquel muro terminado había sido víctima del vandalismo (egoísmo y envidia diría yo) y alguien o varios habían dedicado minutos de sus miserables vidas para arruinar aquella obra de arte que merecía respeto, aventando cubetas de pintura dejando así ver la falta de neuronas que puede predominar en una persona, sin embargo el ya famoso “las cosas pasan por algo” volvió a hacer lo propio y justo ayer y después de media semana Jiovani conoció a Carlos Vela.