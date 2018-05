Se hacen de dinero en vez de estar sirviendo…

Se hacen de dinero en vez de estar sirviendo… Caminando rumbo al trabajo, he podido notar que para todos lados existen una cantidad de 20 iglesias de todas las denominaciones, tanto evangélicas, católicas, de los mormones, de los testigos de Jehová, pentecostales, bautistas, entre otras.

Sin embargo, me pregunto cuántos en realidad sirven a Dios o son sinceramente buenos, es decir que sean respetuosos, amables, amorosos, no odian, no pelean, e incluso no insultan, no fuman, no toman alcohol, o simplemente ante la sociedad sean un ejemplo a seguir. ¿Cuántos en realidad lo son?, esa pregunta nosotros mismos nos la debemos responder. Pero otra duda y a la vez controversia, es sobre todos aquellos que son los líderes de cada grupo social o congregación, es decir, pastores, obispos, sacerdotes, o como se llamen, ya que la mayoría al entrar o tener el cargo se vuelven soberbios y se hacen de mucho dinero, tanto que tienen casas enormes, y carros del año.

En una plática que tuve con 4 compañeros de La Verdad, nos dimos cuenta que ser o tener un cargo así, es como la política, solo quieren llegar ahí por el poder y dinero, por eso en vez de ser reportero, periodista, editor o como nos conocen, un todólogo, hubiésemos sido mejor obispos, ganamos más y trabajamos poco. Al menos eso es la idea que se tiene, aunque no necesariamente es así.

Por eso decidí entrevistar a Cesar Joaquín, Pastor de la iglesia Fuerte Torre, a Bastiany López Padre de la iglesia católica de la región 102 y al líder de los Testigos de Jehová (no quiso darme su nombre “por seguridad”), solo para conocer sobre aquellos que sólo quieren llegar a esos puestos por poder y dinero, aunque de una vez quería preguntarles de aquellos padres o curas que han resultado ser violadores de menores, pero me aguanté, ya que no quería que se alteraran.

Regresando al tema, lo que el Pastor opinó, fue que “es lamentable

ver como ese tipo de gente exista aún, sólo utilizan el nombre de Dios para hacerse de dinero, o famosos, tal caso es de Cash Luna, utiliza doctrinas o mensajes controversiales como: la doctrina de la prosperidad, donde él dice que si somos hijos de un rey nosotros tenemos que vivir como un príncipe, con lujos y comodidad, cosa en la que estoy totalmente en desacuerdo”

El padre dijo que todo hay que hacerlo con amor, sirviendo a los demás, ayudando al prójimo y no solo por ganar dinero. Ciertamente al ser lo que somos, nos dan dinero, es decir un sueldo, pero que ese no sea el principal motivo por el cual aceptemos a hacer pastores u obispos. También el líder de los Testigos, afirmó que todo aquel que quiera ser líder, en sus iglesias les tienen que pasar por varios filtros, donde una de ellas es probarles por varios días cuánto gastan y cuanto ahorran, es decir, se les da diario una cierta cantidad de dinero, variando la cantidad día a día. “ Cabe mencionar que la fecha o el día de la terminación de esta prueba, no se les dice, ya que si se les informa, habría una probabilidad que hagan trampa”, por eso sostuvo que en sus templos siempre habrá líderes que busquen el amor al prójimo y no las riquezas o poder. Por último, siendo sinceros, eso solo lo saben dos personas, Dios y uno mismo.