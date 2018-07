Se acabó el Mundial...

Luego de una larga espera de 4 años, el Mundial Rusia 2018 ha llegado a su fin, sabiendo que durante los próximos cuatro años y medio tendremos que referirnos a Francia como el actual Campeón del Mundo.

Aproximadamente un mes de notas, declaraciones, resultados y fotografías que se quedarán grabados en nuestra memoria. De madrugar y simplemente hablar a cada rato de la justa mundialista, de las jugadas polémicas, de las selecciones que se quedaron en el camino.

De ver las revisiones del VAR, de poner el reloj para no perderse ni un solo momento de los partidos. Pareciera que fue ayer, que esperábamos con ansias que arrancara la Copa del Mundo y ahora se nos acabó.

Tantas historias, tantas jugadas, tantos sueños de los que nos enteramos. Pareciera que sólo son 22 personas corriendo detrás de un balón, pero cuando sabe de todo aquello que los motiva, te motivas.

Cuantos sacrificios se hicieron dentro y fuera de la cancha, incluso de aquellos que no pudieron realizar el viaje al Mundial, pero que lo vivieron desde sus hogares, desde sus oficinas o desde donde hayan podido.

No podemos dejar fuera, aquellas historias que esperamos sean erradicadas no sólo en las competencias deportivas, sino en el día a día de todos los seres humanos, esperando que pronto podamos ponernos en el lugar de otros y nos apoyamos sin importar la nación.

Rusia nos dejó cultura, lágrimas y sonrisas que se quedarán para la historia. Que nos llevaron a reunirnos con la familia o con los compañeros de trabajo para disfrutar de cada partido y compartir nuestros puntos de vista.

Se acabaron las quinielas, esos resultados inesperados cada que la selección que se veía más fuerte no ganaba y una que en papel parecía pequeña, se ha levantado para darnos grandes resultados.

Gracias a todos y cada uno de los creen en el futbol, quienes compartieron a través de redes sociales lo que pensaban sobre los partidos del día, las estadísticas y datos que nos demuestran que en futbol no hay nada escrito.

De acuerdo al Presidente de la FIFA, este fue el mejor Mundial en lo que de la historia y lo respaldó con números que lo avalaron. Lo que me gusta del futbol, es que es como la vida, un día estás arriba y al otro estás abajo… pero siempre obtienes la oportunidad de una revancha.

Yo me despido del Mundial, pero me quedo con todo aquello me dejó aprender… como persona, como profesional, como alguien que siempre encuentra en el futbol una manera de vivir cada instante de esos 90 minutos o más…

Se nos acaba el Mundial Rusia 2018, pero nos quedamos con la espera del Mundial Qatar 2022… Y, posteriormente, nos veremos en el Mundial 2026 ya que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá. Se nos acaba el Mundial, pero nos queda mucho futbol para hablar.

- Twitter e Instagram: @lucruzc