Se acabaron las vacaciones

¿Adivinen quién está de vuelta? ¡Yo! Así es, la semanita que avalaba mis vacaciones llegó a su fin el pasado viernes. No saben cómo me ha costado levantarme temprano y reintegrarme a la rutina laboral…

Les platicaré un poco de lo que fueron mis vacaciones… Ya les había contado que me cuesta mucho apagar el chip laboral, así que el día que salí de vacaciones silencié todos los grupos del trabajo durante una semana.

Sin embargo, me fue muy difícil dejar de lado todos esos mensajes porque me entraba el pendiente de si necesitaban algo, el primer día me la viví al pendiente del celular toda mañana, hasta que me di cuenta que estaba de vacaciones.

Una vez que llegué a los brazos de mis familiares, se me olvidó por completo que el trabajo existía. Siempre les digo que soy afortunada por tener una familia como la que me tocó, tengo cerca a mi familia materna, pero siempre he tenido la espinita clavada con mi familia paterna.

Esto es porque viven lejos… antes teníamos que viajar entre 28 y 36 horas para poder llegar hacia ellos. Gracias a las conexiones y aeropuertos, ahora es bastante fácil llegar a verlos, pero las responsabilidades no lo dificultan.

Vi a una gran parte de mi familia, les juro que todavía tengo bien grabadas cada una de sus risas, de sus chistes y ni hablar de los paisajes que pude presenciar… qué precioso es México y qué poco lo valoramos.

Así transcurrieron los días y finalmente llegó el momento que más detesto… el de la despedida. Cada que me voy, me planteo cómo sería mi vida si dejará mi hermoso Cancún para estar más cerca de mi familia paterna, pero hay factores que me lo impiden.

La primera en despedirse fue mi prima, ya que se iba a la escuela y en serio tuve que ser muy fuerte para no llorar. Posteriormente llegó el turno de mis abuelitos, mi tía y mi primo… se me apachurró el corazón y todavía se me hacen llorosos los ojos de recordarlo.

Sólo me di la vuelta para subirme al carro y las lágrimas de cocodrilo se hicieron presentes, aunque traté de contenerme porque sé que para mi familia también es difícil despedirse y les juro que sólo me voy y ya quiero regresar con ellos.

Esto siempre me lleva a una misma conclusión de manera contante: Valoren a su familia. No saben lo afortunados que son si cuentan con toda su familia o la mayoría, a veces damos por sentado que siempre van a estar ahí y no los disfrutamos.

Existe tanta gente que le encantaría poder compartir la mesa con sus abuelos, con sus tíos y tías, primos y primas, etc… Así que no pierdan el tiempo en cosas banales, apapachen a sus seres queridos cuando los tienen cerca.

Muchas cosas van y vienen, pero les aseguro que muy pocas cosas se comparan con la alegría de tener junta a la familia.

- Twitter e Instagram: @lucruzc