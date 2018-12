Se acaba 2018 ¿Qué te falta concluir?

Decía Oogway personaje sabio de la película Kung fu panda: “no hay días malos ni días buenos, solo hay días”. Y este año al igual que muchos pasados tuvimos 365 días para vivir, reflexionar, aprender, reír, llorar y hasta odiar tal vez.

Un año lleno de cosas y sucesos que se quedan con nosotros, aprendizajes diarios, uno que otro nuevo amigo, nuevo amor o nueva mascota. A cada uno le pasó algo que sólo él o ella puede saber y que con suerte valdrá la pena recordar por el resto de su vida.

Un buen año productivo, lleno de retos con sus respectivos aprendizajes. Buen año laboral, agradeciendo que hay trabajo para llenar el corazón de orgullo. Un año entero disfrutando la compañía de nuestras familias, de nuestros amigos, nuestros compañeros y de nosotros mismos.

Hubieron 365 motivos para ser mejor persona que antes, para corregir errores, para disculparnos con la vida y con personas a las que pudimos haber dañado.

Jamás hacía caso cuando algunas personas decían, “no lleves tus prejuicios hasta fin de año y mucho menos los mantengas al inicio del otro, sino resuelve antes todo lo que puedas, no por los demás, sino por ti mismo”.

Ahora siento que es verdad, porque comenzar un nuevo año cargando las obsesiones y enemistades no es sabio.

Hagamos nuestro último esfuerzo estos días que quedan para ser lo mejor que no pudimos ser desde el principio. Hay que acordarnos que no existe el “hubiera”, para que en el 2019 no tengamos que lamentar decir: lo hubiera hecho, le hubiera dicho, lo hubiera perdonado o me hubiera disculpado.

!Dejemos de imaginar cosas chingonas y comencemos a hacer que lo sean! 2019 tiene que ser una versión del 2018 remasterizada y mejorada al igual que nosotros.

Nos esperan un chingo de días nuevos que serán malos o buenos, o simplemente días :)

Ya veremos que tan optimistas vamos a poder ser y con qué ojos mirar cada mañana de este nuevo año que esta a la vuelta de la esquina.