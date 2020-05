Salud con Tacto: Aprender a comer de forma saludable

“Llevar una alimentación saludable” una frase que escuchamos constantemente y que muchas veces quisiéramos lograr, sin embargo más que pensar en llevar una alimentación saludable, lo que debemos buscar es mantener un estilo de comer saludable, en donde seamos capaces de reconocer cuál debe ser la alimentación habitual, la base de la alimentación y cuales serán aquellos alimentos que únicamente se consumirán en determinados momentos o situaciones.

Para ello hablemos de una guía en el proceso de alcanzar un estilo de comer saludable.

¿Qué debo comer? Debo comer frutas y verduras todos los días, cereales integrales y proteína de origen animal y vegetal (pollo, pescado, carne, huevo, leche, frijol, lentejas), todo lo anterior en los diferentes tiempos de comida.

Por otro lado, identificar aquellos alimentos con alto contenido de grasas y azúcares y consumirlos (si se desea) únicamente en momentos específicos o en fin de semana, pero no como parte de la dieta diaria.

¿Cuándo debo comer?

Es importante enseñar a nuestro cuerpo cuales van a ser los momentos para comer y establecer horarios regulares para ello (para el desayuno, almuerzo, cena y colaciones específicas).

Debemos desarrollar tolerancia a la sensación de hambre y comer en los momentos que se han destinado. Como pasa con otras actividades, no podemos dormir hasta que sea el momento de hacerlo, lo mismo debe suceder con la comida, no comer siempre que se tenga el deseo, hambre o antojo, sino cuando sea el momento de comer.

Parte del éxito en lograr un estilo de vida saludable es la organización y disciplina, entender que hay momento para todo.

¿Cómo comer? Despacio, disfrutando el momento en el aquí y ahora.

Es importante evitar hacer otra actividad mientras comemos, como ver la televisión o el celular, ya que no logramos concentrar nuestra atención en el acto de comer, por ende, no nos damos cuenta de la cantidad de alimentos que ingerimos, no nos percatamos de las señales de nuestro cuerpo, ni tampoco disfrutamos el momento. Por ello debemos tomar un tiempo y espacio para comer en un lugar cómodo y agradable, disfrutar del momento.

¿Para qué comer? Debemos comer con la intención de nutrirnos y obtener energía para nuestro cuerpo.

En nuestra historia de vida empezamos a comer por múltiples motivos, diferentes a los ya mencionados, comemos por distracción, aburrimiento, por enojo, tristeza, alegría, aliviar algún malestar, por rutina, por celebraciones (de todo tipo), etc.

Y sin darnos cuenta, nuestra vida empieza a girar en torno a la comida, razón por la cuál cuando queremos poner orden y llevar un plan de reducción de peso, nos cuesta aún más trabajo hacerlo, por toda la connotación que ahora implica.

Comer saludable se logra manteniendo una relación sana con la comida, en donde uno mismo tenga el control y decisión sobre que comer y cuando comerlo, de tal forma que no sea el entorno y los impulsos, los que tomen nuestras decisiones.