¿Sabías que se puede solicitar pensión alimenticia retroactiva?

Para entender un poco mejor hablemos primero sobre el derecho a los alimentos, este es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir, siendo así que los alimentos tienen como fundamento la solidaridad que se deben las personas que llevan una vida familiar, ya sea formal o de hecho. Y este es uno de los derechos fundamentales protegidos.

Anteriormente la Sala Familiar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenía que la pensión alimenticia se da cuando se acredite la necesidad de recibir la pensión de alimentos y debe ser específicamente respecto a menores de edad; sin embargo, en el año 2012 una mujer promovió un juicio de amparo, ya que la Corte le negó el derecho a recibir pensión alimenticia, ya que era mayor de edad y la paternidad se había establecido ya en cuando esta tenía su mayoría de edad, el cual en el juicio de amparo señaló que el hecho de condicionar la procedencia del pago de la pensión alimenticia retroactiva al hecho de que el progenitor hubiese realizado el reconocimiento de paternidad dentro de la minoría de edad de su hija, constituía una situación de discriminación y desigualdad, ya que implicaba una diferencia entre los hijos reconocidos cuando son menores de edad a aquellos que fueron reconocidos alcanzada la mayoría de edad.

Ante esto el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que concedió el amparo para que la Sala responsable realizará otra sentencia en donde se tuviera consideración a aquellas premisas que promovió y así se partiera desde el hecho de que es procedente el reclamo de alimentos retroactivos, aun cuando el/la promovente fuese mayor de edad.

En virtud de lo anterior la Primera Sala determinó que efectivamente se puede solicitar el pago retroactivo de los alimentos cuando se tiene la mayoría de edad en lugar de ser un derecho exclusivo para los menores ya que en caso de que se tenga la mayoría de edad se podrán cubrir aquellas necesidades alimenticias que no se satisficieron cuando era menor de edad.

Qué pasa con esos años que transcurrieron antes de que se otorgará la pensión alimenticia retroactiva: la pregunta de cuando empieza esta obligación de dar los alimentos y es que se tiene un hecho jurídico de antes (en este caso sería el nacimiento del menor) y recordemos que la obligación nace cuando sucede este hecho jurídico, el acto de reconocer la paternidad es un acto declarativo que afirma el hecho jurídico, la obligación nace antes, es decir la obligación siempre existió y el hecho de que el menor haya estado bien o que sobrevivió no quiere decir que no le haya faltado esa pensión alimenticia, por lo tanto no se le puede negar el hecho de obtener una pensión alimenticia tardía.

Actualmente hay ciertos elementos necesarios a fin de poder cuantificar el monto de los alimentos retroactivos que le correspondieran a la persona actora cuando era menor, entre esos elementos se encuentran los siguientes: 1) si existió o no conocimiento previo del embarazo o del nacimiento de la reclamante; 2) la buena o mala fe del deudor alimentario durante el procedimiento; 3) considerar que en el progenitor recae la carga de probar la existencia de razones justificadas por las que deba ser relevado de la obligación de contribuir al sostenimiento del menor a partir de la fecha de nacimiento; y 4) los demás elementos que tradicionalmente han servido como marco de referencia para su determinación, tal es el caso de la capacidad económica del deudor alimentario.

Para finalizar nos gustaría preguntarles a ustedes nuestros lectores ¿qué opinan sobre esta nueva resolución? ¿Conocen a alguien que se encuentre en esta situación o que haya pasado por este tipo de trámites? Y ofrecerles la siguiente frase de Karl Augustus Menninger; “Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.”