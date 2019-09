¿Sabes qué es el día del gasto cero? Aquí te lo explicamos ¡Entérate!

¿Qué es el día del gasto cero ? Aquí te lo explicamos ¡Entérate!

Este es un modelo que lleva unos cuantos años en España y recientemente se ha integrado a nuestro país. Básicamente trata que te propongas un día a la semana no gastar prácticamente en nada, hay dos formas que he visto: La primera consiste en un modelo de ahorro y no gastar ni un peso durante el día.

La segunda forma trata cero residuos, cero basura, por lo tanto es cero consumo. Vamos a hablar de la primer forma: El objetivo es que reduzcamos y nos demos cuenta que podemos hacerlo en otras ocasiones o todos los días. Cambiando los gastos superfluos para cambiar finalmente todos nuestros gastos anuales.

Utilizando estos principios les quiero comentar que he unido los dos tipos de gasto que conozco durante 3 semanas y quiero compartirles la reducción de mis gastos.

Mi primer día de gasto cero

Decidí no ir de compras para alimentos más que lo básico y usar lo que tengo en mi despensa. Este fué un gasto realmente importante ya que uno de los gastos básicos de una persona es la alimentación. El otro gasto es el transporte, en mi caso, no uso ya que vivo muy cerca de mi trabajo y camino, entonces no me implica ningún gasto.

También me di cuenta que compro de 2-5 productos en la oficina como chocolates, café, agua, y botanas varias donde utilizo aproximadamente $50 y en su lugar decidí ir a comer fruta.

Sinceramente estos días estaba decidida en ir al gimnasio y mejor fuí al parque cercano a mi casa en las mañanas y además sacar al perro a pasear (me he ahorrado lo del gimnasio).

El café que usualmente compro en la tienda de conveniencia, decidí cambiarlo por agua de la oficina, con hierba que he secado y hacerme una infusión, no le pongo azúcar porque no me gusta. El gasto se redujo a cero. Mis gastos nocturnos eran semanales, incluso dos veces a la semana. de gastar $500 por salida. lo reduje a $50-$100 semanales.

Ese día de gasto cero decidí no salir por nada del mundo. Así que el día de gasto cero, lo reduje a 0.

Te doy un tip: Antes de comprar una cosa, saca una cosa de tu vida, es decir, si quieres una prenda, vende un par de las que ya no usas y así puedes equilibrar tus gastos.

Analiza esto: Divide tu sueldo por tus horas diarias al mes y verás cuánto te cuesta cada hora.

Ahora haz este ejercicio: Si vas a comprarte unos zapatos de $1,000 MXN, saca a proporción cuánto te cuesta por hora trabajada comprarlos. Planteas cuántas horas de trabajo te cuesta una cena, un café o un vestido.